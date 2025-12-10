साल की सबसे बड़ी फिल्म ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ये बॉक्स ऑफिस पर गर्दा काट रही है. वहीं रिलीज के 5 दिनो में ये 150 करोड़ी बन चुकी है. हालांकि जहां मेकर्स इस फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं वहीं टेंशन में ही हैं. क्योंकि ये फिल्म ऑनलाइन भी लीक हो चुकी है और लोग इसे फ्री में डाउनलोड करके देख रहे हैं.

‘धुरंधर’ को फुल एचडी प्रिंट में डाउनलोड कर देख रहे लोग

बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और इसके के कुछ ही घंटों बाद ये ऑनलाइन लीक भी हो गई है थी. तब से लोग इस फिल्म को फ्री में डाउनलोड करके देख रहे हैं. बता दें कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फिल्मी जिला, मूवी रुलज, तमिल रॉकर्स और टेलीग्राम जैसी कई पायरेसी वेबसाइटों पर 240p से लेकर 1080p फुल एचडी क्वालीटी में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है. वहीं ऑनलाइन लीक होने के कारण इसकी कमाई पर भी असर पड़ रहा है.

गौरतलब है कि डिजिटल पायरेसी से निपटने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, फ़िल्में गैरकानूनी ऑनलाइन डिस्ट्रिब्यूशन का शिकार हो रही हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस की कमाई पर भी असर पड़ रहा है. भारत के फिल्म निर्माता लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, और सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के बाद भी, पायरेसी वेबसाइट एक के बाद एक सामने आ रही है. इससे फिल्म प्रेमी भी नाराज़ हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि लीक से फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़े. हालाँकि, यह पहली फिल्म नहीं है जो पायरेसी का शिकार हुई है. हाल ही में रिलीज़ हुई 'तेरे इश्क में', 'दे दे प्यार दे 2' और अन्य फ़िल्में भी इसका शिकार हुई हैं.

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर, देशभर में 5,000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी. इसने रिलीज के पहले दिन 28 करोड़ रुपये, दूसरे दिन इसने 32 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 43 करोड़ और चौथे दिन 23.25 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 25.50 करोड़ का कलेक्शन किया. जिसके बाद इस फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब 152.75 करोड़ रुपये हो गया है.

‘धुरंधर’ के बारे में

‘धुरंधर’ इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अजय सान्याल (आर. माधवन स्टारर) पर आधारित है, जो पाकिस्तान में एक आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के एक बड़े मिशन का लीड करते हैं. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म जुलाई 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच थाईलैंड, मुंबई, पंजाब और लद्दाख में फिल्माई गई थी. इस फिल्म का रनटाइम 214 मिनट है, जो इसे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली सबसे लंबी फिल्मों में से एक है.