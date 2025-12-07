हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Worldwide Box Office: भारतीय फिल्म ने मचाई दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' तबाही

Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की धुरंधर' का सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस में खूब जलवा है. फिल्म ने सिर्फ 2 दिनों में ही बवाल कलेक्शन किया है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 07 Dec 2025 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस में तबाही मचाने शुरू कर दी है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ने शुरुआती दो दिनों में ही 100 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंचने का रिकॉर्ड बना दिया है और अब फिल्म जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है उसे देखकर लग रहा है कि पहले वीकेंड में ही ये 150 करोड़ के आसपास का आंकड़ा भी टच कर लेगी.

वर्ल्डवाइड कितना कमा चुकी है 'धुरंधर'?

सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर 41.25 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. वहीं दूसरे दिन फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 90 करोड़ पहुंच गई. यानी फिल्म तीसरे दिन के आंकड़े आने के बाद 100 करोड़ से 150 करोड़ के बीच पहुंच जाएगी.

'धुरंधर' ने तोड़े रणवीर सिंह की इन फिल्मों के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म ने उनकी अब तक आई इन 6 फिल्मों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पार कर लिया है. बता दें कि ये आंकड़े आईएमडीबी के मुताबिक हैं.

बैंड बाजा बारात 51 करोड़
लेडीज वर्सेज रिकी बहल 51 करोड़
लुटेरा 47 करोड़
किल दिल 56 करोड़
जयेशभाई जोरदार 26 करोड़
सर्कस 61 करोड़

रणवीर सिंह की वर्ल्डवाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में कौन सी?

रणवीर सिंह की वर्ल्डवाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं. ये लिस्ट भी आईएमडीबी के मुताबिक है-

  • बेफिक्रे- 101 करोड़
  • गुंडे- 130 करोड़
  • दिल धड़कने दो- 150 करोड़
  • 83- 193 करोड़
  • गोलियों की रासलीला रामलीला- 212 करोड़
  • गली बॉय- 234 करोड़
  • रॉकी और रानी की प्रेम कहानी- 357 करोड़
  • बाजीराव मस्तानी- 361 करोड़
  • सिम्बा- 394 करोड़
  • पद्मावत- 568 करोड़

ऊपर की लिस्ट देखें तो बेफिक्रे, गुंडे और दिल धड़कने दो के वर्ल्डवाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड अगले 2-3 दिनों में आराम से टूटता दिख रहा है. यानी ये फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी खूब पसंद की जा रही है.

 
 
 
 
 
'धुरंधर' के बारे में

आदित्य धर ने संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना को फिल्म में रखा है ताकि रणवीर सिंह की फिल्म और भी बेहतरीन हो जाए. फिल्म के रिव्यू बहुत अच्छे हैं. म्यूजिक, बीजीएम से लेकर फिल्म की कहानी सब कुछ लोगों को खूब पसंद आ रहा है. 

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 07 Dec 2025 06:47 PM (IST)
Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection Dhurandhar Worldwide Box Office Collection
