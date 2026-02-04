‘धुरंधर 2’ के टीजर रिलीज के साथ ही फैंस इस फिल्म का ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इधर इस अपकमिंग फिल्म की पहली किस्त बॉक्स ऑफिस पर अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी रखे हुए है. जिस दिन सीक्वल का टीज़र रिलीज़ हुआ, उसी दिन ‘धुरंधर’ ने पूरे भारत में 4 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल का शानदार माइलस्टोन हासिल किया, जिससे यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे रेयर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है.

‘धुरंधर’ ने कर डाला बड़ा कारनामा

रणवीर सिंह स्टारर यह स्पाई थ्रिलर अब तक की 19वीं भारतीय फ़िल्म बन गई है जिसने देश में 40 मिलियन से ज़्यादा टिकट बेचे हैं. यह एक ऐसा कारनामा है जिसे कई लेजेंडरी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में भी हासिल नहीं कर पाईं हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फ़िल्म के लगातार थिएटर में चलने और देश भर में औसत टिकट कीमतों के आधार पर इन आंकड़ों का अनुमान लगाया है.

‘धुरंधर’ ने भारत में 4 करोड़ फुटफॉल का आंकड़ा पार किया

5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ हुई धुरंधर बहुत शानदार ओपनिंग नहीं की थी. इसने पहले दिन लगभग 30 करोड़ कमाए. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह वर्ड-ऑफ-माउथ से मिली सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण था. फिल्म ने अगले हफ्तों में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई, और अपने थिएट्रिकल रन के दौरान लगातार नए सिंगल-डे रिकॉर्ड बनाए. सिनेमाघरों में अपने सातवें हफ्ते के आखिर तक, आदित्य धर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म ने भारत में 800 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया था, जो घरेलू स्तर पर लगभग 1,000 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन के बराबर है.

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 250 रुपये की एवरेज टिकट कीमत के साथ, इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों ने पुष्टि की है कि फिल्म ने अब 4 करोड़ फुटफॉल का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह 2001 में गदर के बाद दो दशकों से ज़्यादा समय में ऐसा करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

‘धुरंधर’ ने ‘दंगल’, ‘बॉर्डर’ और दूसरी क्लासिक फिल्मों को पछाड़ा

‘धुरंधर’ शायद शोले, मुगल-ए-आज़म, मदर इंडिया, या बाहुबली 2 जैसी ऑल-टाइम सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों का मुकाबला न कर पाए जिनमें से हर एक की 10 करोड़ से ज़्यादा टिकटें बिकीं - फिर भी इसने कई मॉडर्न और क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने आमिर खान की दंगल (3.7 करोड़) और पीके (3.5 करोड़), सनी देओल की बॉर्डर (3.7 करोड़), शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है (3.5 करोड़) और कभी खुशी कभी गम (3.1 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. इसने देव आनंद की सीआईडी और राजकुमार की लैला मजनू जैसी कल्ट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है.

‘धुरंधर’ के बारे में सब कुछ

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, ‘धुरंधर’ एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह पाकिस्तान में काम करने वाले एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में हैं. कलाकारों में अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल शामिल हैं. इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 1,300 करोड़ की कमाई की है, जिससे यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है.