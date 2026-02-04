हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए 'दंगल'-'पीके' और 'K3G' समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए 'दंगल'-'पीके' और 'K3G' समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड

Dhurandhar: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल छप्परफाड़ कमाई की है बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं. अब इस फिल्म ने आमिर-शाहरुख की फिल्मों को पछाड़ एक और बड़ा कारनामा कर डाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Feb 2026 07:32 AM (IST)
Preferred Sources

‘धुरंधर 2’ के टीजर रिलीज के साथ ही फैंस इस फिल्म का ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इधर इस अपकमिंग फिल्म की पहली किस्त बॉक्स ऑफिस पर अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी रखे हुए है. जिस दिन सीक्वल का टीज़र रिलीज़ हुआ, उसी दिन ‘धुरंधर’ ने पूरे भारत में 4 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल का शानदार माइलस्टोन हासिल किया, जिससे यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे रेयर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है.

धुरंधर ने कर डाला बड़ा कारनामा
रणवीर सिंह स्टारर यह स्पाई थ्रिलर अब तक की 19वीं भारतीय फ़िल्म बन गई है जिसने देश में 40 मिलियन से ज़्यादा टिकट बेचे हैं. यह एक ऐसा कारनामा है जिसे कई लेजेंडरी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में भी हासिल नहीं कर पाईं हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फ़िल्म के लगातार थिएटर में चलने और देश भर में औसत टिकट कीमतों के आधार पर इन आंकड़ों का अनुमान लगाया है.

धुरंधर ने भारत में 4 करोड़ फुटफॉल का आंकड़ा पार किया
5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ हुई धुरंधर बहुत शानदार ओपनिंग नहीं की थी. इसने  पहले दिन लगभग 30 करोड़ कमाए. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह वर्ड-ऑफ-माउथ से मिली सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण था. फिल्म ने अगले हफ्तों में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई, और अपने थिएट्रिकल रन के दौरान लगातार नए सिंगल-डे रिकॉर्ड बनाए.  सिनेमाघरों में अपने सातवें हफ्ते के आखिर तक, आदित्य धर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म ने भारत में 800 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया था, जो घरेलू स्तर पर लगभग 1,000 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन के बराबर है.

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 250 रुपये  की एवरेज टिकट कीमत के साथ, इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों ने पुष्टि की है कि फिल्म ने अब 4 करोड़ फुटफॉल का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह 2001 में गदर के बाद दो दशकों से ज़्यादा समय में ऐसा करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

धुरंधर ने दंगल’, ‘बॉर्डर और दूसरी क्लासिक फिल्मों को पछाड़ा
‘धुरंधर’ शायद शोले, मुगल-ए-आज़म, मदर इंडिया, या बाहुबली 2 जैसी ऑल-टाइम सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों का मुकाबला न कर पाए जिनमें से हर एक की 10 करोड़ से ज़्यादा टिकटें बिकीं - फिर भी इसने कई मॉडर्न और क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने आमिर खान की दंगल (3.7 करोड़) और पीके (3.5 करोड़), सनी देओल की बॉर्डर (3.7 करोड़), शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है (3.5 करोड़) और कभी खुशी कभी गम (3.1 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. इसने देव आनंद की सीआईडी और राजकुमार की लैला मजनू जैसी कल्ट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है.

धुरंधर के बारे में सब कुछ
आदित्य धर द्वारा निर्देशित, ‘धुरंधर’ एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह पाकिस्तान में काम करने वाले एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में हैं. कलाकारों में अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल शामिल हैं. इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 1,300 करोड़ की कमाई की है, जिससे यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है.

और पढ़ें
Published at : 04 Feb 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khawaja Asif On BLA: पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On BLA: पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
विश्व
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
इंडिया
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
जनरल नॉलेज
कोई करेंसी कैसे बनती है ग्लोबल, इसके लिए कौन देता है परमीशन?
कोई करेंसी कैसे बनती है ग्लोबल, इसके लिए कौन देता है परमीशन?
ट्रेंडिंग
IAS अधिकारी ने तीन साल की बेटी को आंगनवाड़ी भेजा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
IAS अधिकारी ने तीन साल की बेटी को आंगनवाड़ी भेजा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget