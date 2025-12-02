मेजर मोहित शर्मा पर नहीं बनी है 'धुरंधर', CBFC की तरफ से रणवीर सिंह की फिल्म को बड़ी राहत

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच बज बन चुका है. हालांकि फिल्म को लेकर एक विवाद भी था, जिसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि फिल्म की रिलीज डेट टल सकती है. हालांकि CBFC के फैसले से फिल्म के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है.

हाल ही में फिल्म को लेकर विवाद भी सामने आया था. अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई थी. उनका आरोप था कि फिल्म उनके बेटे पर आधारित है और मेकर्स ने परिवार या सेना से इजाजत नहीं ली.

काल्पनिक कहानी है 'धुरंधर'

दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी CBFC को निर्देश दिया कि वो फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले परिवार की शिकायतों पर विचार करे. कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए CBFC को पूरी प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दी. ऐसे में अब CBFC ने साफ कर दिया है कि 'धुरंधर' एक काल्पनिक कहानी है. फिल्म से मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी से कोई लेना-देना नहीं है. बोर्ड ने ये भी कहा कि फिल्म को रिलीज से पहले भारतीय सेना को भेजने की कोई जरूरत नहीं है.

इस बात पर परिवार का था विरोध

फिल्म में दिखाए गए ऑपरेशन्स और मिलिट्री टैक्टिक्स को लेकर परिवार की चिंता नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से थी. हालांकि CBFC ने इसे मान्य नहीं किया. CBFC के इस फैसले से फिल्म के चाहने वाले काफी खुश हो गए हैं. आपको बता दें कि रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी है. ‘धुरंधर’ अब पूरी तरह हरी झंडी पा चुकी है. CBFC ने सभी आपत्तियां खारिज कर दी हैं और फिल्म का सर्टिफिकेशन प्रक्रिया नियमों के मुताबिक आगे बढ़ेगा. अब फैंस की नजरें 5 दिसंबर पर हैं, जब रणवीर सिंह की ये एक्शन-पैक फिल्म बड़े पर्दे पर धमाका करेगी.