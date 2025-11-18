बॉलीवुड का 'धुरंधर' डायरेक्टर जिसका सक्सेस रेट है एस एस राजामौली जैसा

रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे धुरंधरों को 'धुरंधर' बनाकर डायरेक्टर आदित्य धर 5 दिसंबर को सिनेमाहॉल में आने वाले हैं. आदित्य धर की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इंटेंसिंट के साथ बोले गए डायलॉग्स, हनुमानकाइंड का रैप और धाकड़ मारधाड़ वाले इस ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है.

फिल्म के ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है. गाना पहले ही हिट हो चुका है और अब बस बाकी है तो फिल्म का हिट होना. हालांकि, ये हिट-फ्लॉप तो भविष्य तय करेगा लेकिन आदित्य धर का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए साफ पता चलता है कि फिल्म के सक्सेस का चांस ज्यादा है. आप सोच रहे हैं क्यों तो जवाब भी जान लीजिए.





आदित्य धर का बॉक्स ऑफिस पर कमाल

यामी गौतम और विकी कौशल की वो वाली फिल्म याद है आपको जो साल 2019 में आई थी, जिसका बजट बहुत कम था और कमाई इतनी हुई कि ब्लॉकबस्टर हो गई? फिल्म का नाम है 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक'. इस फिल्म से आदित्य धर ने डायेरक्टोरियल डेब्यू किया था और इसने 2019 में कई रिकॉर्ड बना दिए.

'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई वाली हिंदी फिल्म थी जिसने इंडिया में सैक्निल्क के मुताबिक 244.14 करोड़ और वर्ल्डवाइड 341.75 करोड़ रुपये कमाए.

सिर्फ 42 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली.

इस फिल्म को कई अवॉर्ड मिला. आदित्य धर को फिल्मफेयर का बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला.

इतना ही नहीं फिल्म के कमाल डायरेक्शन के लिए आदित्य को पहली ही फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिल गया.

इसके अलावा, ये फिल्म विक्की कौशल और यामी गौतम के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी बनी हुई है.





आदित्य धर ने कितनी फिल्में की हैं?

एक डायरेक्टर के तौर पर सिर्फ दो फिल्में की हैं आदित्य धर ने. पहली जिसकी अभी बात हुई और दूसरी जो अगले महीने रिलीज होने वाली है. हालांकि, वो फिल्मों में प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर पहले से ही धाक जमा चुके थे. आदित्य की उन फिल्मों पर नजर डाल लीजिए जिनसे वो जुड़े तो रहे लेकिन डायरेक्टर के तौर पर नहीं.

आक्रोश- डायलॉग राइटर

तेज- राइटर, डायलॉग राइटर

आर्टिकल 370- प्रोड्यूसर

राजामौली जैसा रिकॉर्ड रखते हैं आदित्य धर

'वाराणसी' डायरेक्टर एस एस राजामौली ने अपने 24 साल के करियर में टोटल 12 फिल्में बनाईं. कमाल की बात ये है कि उनमें से एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई. हालांकि, आदित्य धर की तुलना राजामौली से करना सही नहीं है क्योंकि उनके डायरेक्शन में बनी अभी तक सिर्फ एक ही फिल्म पर्दे पर आई है. फिर भी उनका सक्सेस रेट 100 प्रतिशत तो जरूर है जो राजामौली का भी है.