'49 साल के करियर में पहली बार स्टार जैसा महसूस किया', धुरंधर की सक्सेस पर राकेश बेदी हुए इमोशनल
Dhurandhar Film: फिल्म धुरंधर को खूब सराहा जा रहा हैं. हाल ही में फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि फिल्म की सफलता देखकर राकेश बेदी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे.
लगभग एक महीने पहले धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से, अक्षय खन्ना से लेकर रणवीर सिंह तक को उनके अभिनय के लिए खूब तारीफें मिल रही हैं. इसी बीच, सीनियर एक्टर राकेश बेदी को भी पॉलिटीशियन जामेल जमाली का किरदार निभाने के लिए खूब सराहना मिली है. फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि फिल्म की प्रतिक्रिया देखकर राकेश बेदी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे.
राकेश बेदी की आंखों में थे खुशी के आंसू
इंडिया टुडे से बातचीत में, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि हाल ही में उन्होंने अपने ऑफिस में राकेश बेदी से मुलाकात की. इस दौरान राकेश ने उन्हें धुरंधर में अपने किरदार पर प्रतिक्रिया साझा की. छाबड़ा ने कहा- 'उन्होंने कहा, ‘मैं 49 साल से एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन कभी खुद को स्टार जैसा महसूस नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है.’ उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे.'
राकेश बेदी जमाली का किरदार निभा रहे हैं, जो कराची का एक पॉलिटीशियन है और अक्षय खन्ना के निभाए गए गैंगस्टर रहमान डकैत को समर्थन देता है. लेकिन रणवीर सिंह, जो रहमान के गैंग में छिपा हुआ एक इंडियन जासूस है, जमाली को अपने प्रोटेग की खिलाफ करने के लिए मजबूर करता है, ताकि वो राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदे ले सके. राकेश बेदी के लेयर वाले अभिनय को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा है.
कास्टिंग की भी हुई जमकर तारीफ
धुरंधर के कास्टिंग को काफी तारीफ मिली है. इसके बारे में बात करते हुए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कहा, 'मुझे लोगों को हैरान करना पसंद है. यही मेरी कास्टिंग की सोच है.' उन्होंने आगे बताया, 'मैं हमेशा सोचता रहता हूं, कैसे उन्हें चौंकाया जाए? कैसे इन किरदारों को नया ट्विस्ट दिया जाए?'
आदित्य धर के निर्देशिन में बनी फिल्म धुरंधर में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और दुनियाभर में 1167 करोड़ की कमाई की, जिससे ये अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है. मार्च 2026 में धुरंधर पार्ट 2 भी रिलीज होगा, जो इस कहानी का अंत बताएगा. बताया जा रहा है कि राकेश बेदी अपने किरदार जमाली को सीक्वल में भी दोहराएंगे.
