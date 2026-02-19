70 दिनों के थिएट्रिकल सफर में 'धुरंधर' ने बनाए इतने रिकॉर्ड्स, गिनते-गिनते थक जाएंगे

आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ की रिलीज से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये देश और दुनियाभर में कोहराम मचा देगी. इस फिल्म ने न केवल छप्पर फाड़ कमाई की बल्कि ये रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त सहित इस फिल्म की स्टार कास्ट की सबसे सक्सेसफुल फिल्म भी बन गई. इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने थिएटर में ब्लॉकबस्टर सक्सेस के साथ अपना सफर खत्म किया है. इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत और दुनिया भर में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिन्हें गिनते-गिनते आप थक जाएंगे. चलिए यहां फिल्म के वर्ल्डवाइड 25 रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं.

भारत में धुरंधर का कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन?

फ़ाइनल अपडेट के मुताबिक, धुरंधर ने भारत में 894.49 करोड़ (कोईमोई के आंकड़े) नेट कलेक्शन के साथ अपना थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया. इसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफ़िस पर 70 दिनों तक शानदार कमाई की. यहां तक कि ओटीटी पर T रिलीज़ होने के बावजूद, आखिर तक ये लोगों को सिनेमाघरों में खींचने में कामयाब रही.

दुनियाभर में कितना रहा धुरंधर का लाइफटाइम कलेक्शन?

आदित्य धर की फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रचा. इसने अपने ग्लोबल लाइफटाइम में 1354.84 करोड़ (कोईमोई के आंकड़े) की ज़बरदस्त ग्रॉस कमाई की. इसमें ओवरसीज़ रन से 299.35 करोड़ की ग्रॉस कमाई शामिल है. रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म वर्ल्डवाइड अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है, जो सिर्फ़ आमिर खान की दंगल (2059.04 करोड़) से पीछे है. इसी के साथ चलिए यहां धुरंधर के 25 रिकॉर्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं.

धुरंधर ने बनाए ये 25 रिकॉर्ड्स



