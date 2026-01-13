थियेटर में 'द राजा साब' आ चुके हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की सुनामी अब भी है. फिल्म का क्रेज ऑडियंस में कम नहीं हो रहा. अब 'धुरंधर' कमाई का वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. सच सुन रहे हैं आप. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर ये फिल्म इतिहास रचने वाली है.

'धुरंधर' की रिलीज के 39 दिन हो चुके हैं लेकिन फिल्म लगातार बंपर कमाई कर रही है. इस फिल्म के बाद कितनी फिल्में थियेटर में आईं और एक हफ्ते में ही हटा दी गई लेकिन ये फिल्म अब भी जमकर देखी जा रही है. यहां तक कि साउथ के सुपरस्टार प्रभाष की फिल्म 'द राजा साब' भी इस फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई.

'द राजा साब' की रिलीज से पहले ऐसा बज़ था कि 'धुरंधर' को नुकसान हो सकता है. एक-दो दिन कमाई में थोड़ी गिरावट दिखी लेकिन फिर अपने ट्रैक पर आ गई. फिलहाल नतीजे ऐसे हैं कि 'द राजा साब' का हिंदी वर्जन इसके सामने टिक नहीं पा रहा है.

'बाहुबली' प्रभाष द राजा साब के हिंदी वर्जन ने पिछले चार दिन में 17.5 करोड़ की कमाई की है. वहीं, धुरंधर ने भी पिछले चार दिन में 17.75 करोड़ कमा चुकी है. कमाई के ये आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल 'धुरंधर' को कोई हिला नहीं सकता है.

1300 करोड़ में एंट्री मारने वाली है 'धुरंधर'

अब बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसे तोड़कर 'धुरंधर' इतिहास में अपना नाम दर्ज करने वाली है. वर्ल्डवाइड 1296 करोड़ कमा चुकी 'धुरंधर' अब 1300 करोड़ में एंट्री लेने वाली है. इस क्लब में अब तक सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म का नाम है और वो है 'दंगल'. आमिर खान की फिल्म 'दंगल' सिनेमा के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बना चुकी है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है. 'दंगल का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2059.04 करोड़ है.

1300 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली 'धुरंधर' दूसरी करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन जाएगी.

हालांकि इंडियन सिनेमा की बात करें तो 'दंगल' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म 'पुष्पा 2' है.

वर्ल्डवाइड ग्रॉस सबसे ज्यादा कमाने वाली इंडियन फिल्मों का कलेक्शन

दंगल – 2059.04 करोड़

पुष्पा 2 – 1785.84 करोड़

धुरंधर – 1296 करोड़

'धुरंधर' का 38 दिनों का कलेक्शन कितना है?

ट्रेड आंकड़ों की वेबसाइड कोईमोईडॉटकॉम के मुताबिक धुरंधर 38 दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 1011.73 करोड़ कमा चुकी है. वहीं

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस (38 दिन)

इंडिया नेट- 857.40 करोड़

इंडिया ग्रॉस – 1011.73 करोड़

ओवरसीज ग्रॉस – 284.10 करोड़

वर्ल्डवाइड ग्रॉस – 1296 crores

'धुरंधर' के मेकर्स ने दिया 149 में फिल्म देखने का ऑफर

'धुरंधर' की लगातार बढ़ती कमाई की एक बड़ी वजह यह भी है कि मेकर्स ने रिलीज के पहले दिन से ही टिकट की कीमतें मैक्सिमम रखीं. वहीं, जैसे-जैसे फिल्म के दिन बढ़ते गए, दर्शकों को हर हफ्ते अलग-अलग ऑफर्स मिलने लगे. आज मेकर्स ने नया ऑफर पेश किया है, जिसके तहत सिर्फ 149 रुपये में फिल्म देख सकते हैं. जियो स्टुडियोज ने आज एक्स पर लिखा- ऐसा घातक ऑफर मिस मत करना.





आपको बता दें कि 'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इससे पहले उनके डायरेक्शन में 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' को भी दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठा लिया था. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं वहीं अक्षय खन्ना ने इसके जरिए शानदार कमबैक कर लिया है. रिलीज के दिन से ही इंटरनेट पर उनका क्रेज बना हुआ है.

(नोट: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े Sacnilk.com और Koimoi.com से लिए गए हैं)