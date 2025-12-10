एक्सप्लोरर
Dhurandhar Box Office Collection Day 6: 'धुरंधर' बनी 2025 की 4th सबसे बड़ी फिल्म, चकनाचूर हुआ अक्षय कुमार का रिकॉर्ड
Dhurandhar Box Office Collection Day 6: 'धुरंधर' ने 'हाउसफुल 5' को मात दे दी है. रणवीर सिंह की फिल्म अब 200 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब है और 2025 की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है.
बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाए हुए है. फिल्म पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए हुए है और हर रोज नया रिकॉर्ड तोड़ रही है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' 6 दिनों में 200 करोड़ क्लब के करीब पहुंच गई है. अब रणवीर सिंह की फिल्म ने अक्षय कुमार की फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और साल 2025 की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है.
'धुरंधर' ने 6 दिनों में उड़ाया गर्दा!
- 'धुरंधर' के डिजिटल पार्टनर स्टूडियोज के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़ रुपए कमाए थे.
- दूसरे दिन फिल्म ने 33.10 करोड़ और तीसरे दिन 44.80 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- 'धुरंधर' ने चौथे दिन 24.30 करोड़ और पांचवें दिन 28.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- अब छठे दिन भी रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है.
- सैकनिल्क के मुताबिक 'धुरंधर' अब तक (रात 10 बजे तक) 24.49 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.
- घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन अब 183.89 करोड़ रुपए हो गया है.
'धुरंधर' के 6 दिनों का कुल कलेक्शन
|दिन
|कलेक्शन
|दिन 1
|28.60 करोड़
|दिन 2
|33.10 करोड़
|दिन 3
|44.80 करोड़
|दिन 4
|24.30 करोड़
|दिन 5
|28.60 करोड़
|दिन 6
|24.49 करोड़
|कुल
|183.89 करोड़
2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी 'धुरंधर'
- 'धुरंधर' ने 183.89 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके 'हाउसफुल 5' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
- 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में 183.3 करोड़ रुपए कमाए थे.
- इसी के साथ 'हाउसफुल 5' अब तक इस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म थी.
- लेकिन अब 'धुरंधर' ने अक्षय कुमार की इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
- अब 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म का खिताब 'धुरंधर' ने अपने नाम कर लिया है.
- 'धुरंधर' का अगला टारगेट 'वॉर 2' है जो इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म है.
- ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 236.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
