आदित्य धर निर्देशित फिल्म 'धुरंधर', में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और कई अन्य सितारों ने दमदार रोल प्ले किया हैं. ये फिल्म हाल के सालों में भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस में से एक साबित हुई है और अब ये फिल्म सिनेमाघरों में 49 दिन पूरे हो चुके हैं और ये अब भी 1 करोड़ से ज्यादा का ही कलेक्शन कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के सातवें गुरुवार यानी 49वें दिन कितनी कमाई की है?

'धुरंधर' ने 49वें दिन कितनी की कमाई?

शुरुआत से ही, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा है. दरअसल इस फिल्म की शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों को सिनेमाघरों मे खींचने में अहम भूमिका निभाई. वहीं इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी जबरदस्त फायदा हुआ जिसके चलते इसका कलेक्शन हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता चला गया. अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 7वां हफ्ता भी पूरा कर चुकी है और ये अब भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से डटी हुई है. हालांकि 49वें दिन इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 49वें दिन 1.10 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'धुरंधर' के 49 दिनों का कुल कलेक्शन अब 830.40 करोड़ रुपये हो गया है.

‘बॉर्डर 2’ के सामने टिक पाएगी 'धुरंधर'

'धुरंधर' पिछले डेढ़ महीने से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इस बीच कई फिल्में आईं और चली गई लेकिन 'धुरंधर' का सिंहासन कोई नहीं हिला सका. लेकिन अब शुक्रवार को सिनेमाघरों में सनी देओल की मच अवेटेड बॉर्डर 2 रिलीज हुई है. इस वॉर ड्रामा का इतना बज बना हुआ है जिसके चलते लग रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. ऐसे में अब 'धुरंधर' के लिए बॉर्डर 2 के आगे टिकना मुश्किल होगा. हालांकि देखने वाली बात होगी कि सनी देओल की फिल्म के आने के बाद 'धुरंधर' का राज खत्म हो पाता है या नहीं

'धुरंधर' की कहानी और कलाकार

'धुरंधर' आदित्य धर द्वारा निर्देशित एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह, आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल ने अभिनय किया है. यह फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए एक जोखिम भरे खुफिया मिशन पर आधारित है. राजनीतिक तनाव, छिपे हुए मकसद और व्यक्तिगत बलिदान कहानी को शेप देते हैं. यह फिल्म एक्शन, इमोशंस और देशभक्ति का एक जबरदस्त ब्लेंड हैं.