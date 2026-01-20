हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 46: 'धुरंधर' की कमाई में 7वें मंडे आई गिरावट, क्या बन पाएगी 850 करोड़ी?

Dhurandhar BO Day 46: 'धुरंधर' की कमाई में 7वें मंडे आई गिरावट, क्या बन पाएगी 850 करोड़ी?

Dhurandhar BO Day 46: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 7वें वीकेंड पर कमाई में तेजी दिखाई थी लेकिन सातवें सोमवार को इस फिल्म ने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Jan 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के बाद से ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही है. शानदार ओपनिंग के बाद, फिल्म ने सातवें वीकेंड तक बमफाड़ कमाई की है. इस दौरान बल्कि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर इसने इतिहास रच दिया है. वहीं अब ये सातवें हफ्ते में पहुंच चुकी है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 46वें दिन यानी 7वें मंडे को कितनी कमाई की है?

'धुरंधर' ने 46वें दिन कितनी की कमाई?
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 46 दिन पुरानी हो चुकी ये फिल्म अब भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये नई रिलीज फिल्मों पर अपना दबदबा बनाए हुए है. दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के डेढ़ महीने बाद भी रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल स्टारर इस फिल्म की कमाई का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है और ये करोड़ो में ही कमाई कर रही है. सातवें वीकेंड पर इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी. हालांकि सातवें मंडे यानी 46वें दिन इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है.

  • फिल्म की कमाई की बात करें तो 'धुरंधर' ने सातवें सोमवार यानी 46वें दिन 1.40 करोड़ कमाए हैं.
  • जिसके बाद इस फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई अब 826.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'धुरंधर' क्या बन पाएगी 850 करोड़ी?
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया हुआ है. रिलीज के डेढ़ महीने बाद भी ये फिल्म डंके की चोट पर नोट पीट रही है और हर दिन अपने कलेक्शन रजिस्टर में नंबर्स को आगे बढ़ाती जा रही है. इसी के साथ इस फिल्म ने 46 दिनों में 826 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अब ये 850 करोड़ी बनने की ओर बढ़ रही है.

हालांकि इसके लिए इसे अभी 20 करोड़ से ज्यादा का केलक्शन करना होगा और ये अब इसके लिए इतना आसान नहीं हैं क्योंकि 'धुरंधर' अब 3 करोड़ से कम ही कमाई कर रही है. वहीं अब सिनेमाघरों में 23 जनवरी से सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है. जिसके आने के बाद 'धुरंधर' के शोज तो घटेंगे ही वहीं इसकी कमाई पर भी काफी असर पड़ेगा. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ी बन पाती है या नहीं. 

Published at : 20 Jan 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरदोई: घर में फूटी कौड़ी नहीं और मजदूर को मिला 7 करोड़ का आयकर नोटिस! छूटा घरवालों का खाना-पीना
हरदोई: घर में फूटी कौड़ी नहीं और मजदूर को मिला 7 करोड़ का आयकर नोटिस! छूटा घरवालों का खाना-पीना
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
विश्व
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
Advertisement

वीडियोज

वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
80 मिनट तक मदद को तरसता रहा Yuvraj Mehta, सिस्टम पर उठे सवाल
कल होगा आधिकारिक ऐलान, Nitin Nabin के सिर सजेगा ताज!
मूंछें काटी, सिर मुड़ाया...दलितों के साथ कब थमेगा ये अत्याचार?
Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरदोई: घर में फूटी कौड़ी नहीं और मजदूर को मिला 7 करोड़ का आयकर नोटिस! छूटा घरवालों का खाना-पीना
हरदोई: घर में फूटी कौड़ी नहीं और मजदूर को मिला 7 करोड़ का आयकर नोटिस! छूटा घरवालों का खाना-पीना
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
विश्व
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
भारत खरीदने जा रहा 114 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन में शरण में पहुंचे आसिम मुनीर
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
महाराष्ट्र
मुंबई: कुर्ला में BJP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, फेरीवालों ने पीटा, 3 गंभीर घायल
मुंबई: कुर्ला में BJP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, फेरीवालों ने पीटा, 3 गंभीर घायल
हेल्थ
सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स
सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स
ट्रेंडिंग
छोटे भाई पर शख्स ने उठाया हाथ, बाद में बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर सरेबाजार लिया बदला- वीडियो वायरल
छोटे भाई पर शख्स ने उठाया हाथ, बाद में बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर सरेबाजार लिया बदला- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget