रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के बाद से ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही है. शानदार ओपनिंग के बाद, फिल्म ने सातवें वीकेंड तक बमफाड़ कमाई की है. इस दौरान बल्कि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर इसने इतिहास रच दिया है. वहीं अब ये सातवें हफ्ते में पहुंच चुकी है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 46वें दिन यानी 7वें मंडे को कितनी कमाई की है?

'धुरंधर' ने 46वें दिन कितनी की कमाई?

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 46 दिन पुरानी हो चुकी ये फिल्म अब भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये नई रिलीज फिल्मों पर अपना दबदबा बनाए हुए है. दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के डेढ़ महीने बाद भी रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल स्टारर इस फिल्म की कमाई का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है और ये करोड़ो में ही कमाई कर रही है. सातवें वीकेंड पर इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी. हालांकि सातवें मंडे यानी 46वें दिन इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो 'धुरंधर' ने सातवें सोमवार यानी 46वें दिन 1.40 करोड़ कमाए हैं.

जिसके बाद इस फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई अब 826.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'धुरंधर' क्या बन पाएगी 850 करोड़ी?

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया हुआ है. रिलीज के डेढ़ महीने बाद भी ये फिल्म डंके की चोट पर नोट पीट रही है और हर दिन अपने कलेक्शन रजिस्टर में नंबर्स को आगे बढ़ाती जा रही है. इसी के साथ इस फिल्म ने 46 दिनों में 826 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अब ये 850 करोड़ी बनने की ओर बढ़ रही है.

हालांकि इसके लिए इसे अभी 20 करोड़ से ज्यादा का केलक्शन करना होगा और ये अब इसके लिए इतना आसान नहीं हैं क्योंकि 'धुरंधर' अब 3 करोड़ से कम ही कमाई कर रही है. वहीं अब सिनेमाघरों में 23 जनवरी से सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है. जिसके आने के बाद 'धुरंधर' के शोज तो घटेंगे ही वहीं इसकी कमाई पर भी काफी असर पड़ेगा. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ी बन पाती है या नहीं.