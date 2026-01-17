हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 43: नई रिलीज 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' पर भी भारी पड़ी 43 दिन पुरानी 'धुरंधर', 7वें फ्राइडे कमा डाले इतने करोड़

Dhurandhar BO Day 43: नई रिलीज 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' पर भी भारी पड़ी 43 दिन पुरानी 'धुरंधर', 7वें फ्राइडे कमा डाले इतने करोड़

Dhurandhar BO Day 43: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ रिलीज के 43वें दिन भी धमाल मचा रही है. यहां तक कि इसने 7वें शुक्रवार को नई रिलीज फिल्मों को भी पछाड़ दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

एक्शन पैक्ड स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ को रिलीज हुए तकरीबन डेढ़ महीना पूरा होने वाला है लेकिन इसकी फीवर अब भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. यहां तक कि कई नई रिलीज फिल्मों के आगे भी ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है. रिलीज के सातवें हफ्ते में पहुंचने के बाद भी इसकी करोड़ों में कमाई जारी है. इसी के साथ चलिए यहां जान लेते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के सातवें शुक्रवार यानी 43वें गिन कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर’ ने 43वें दिन कितनी की कमाई?
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कई रीजनल, बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद अपनी रफ्तार कम करने का नाम ही नहीं ले रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने आम तौर पर रिलीज होने वाली फिल्मों की तुलना में कहीं ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में अपनी बेहतरीन कमाई जारी रखी है. 43वें दिन तक भी फिल्म सिनेमाघरों में करोड़ो में ही नोट छाप रही है. ये पहले ही बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. हालांकि इसकी कमाई में  गिरावट भी आई है और ये फिल्म अब सिंगल डिजिट में ही कलेक्शन कर रही है, फिर भी यह हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है.

बता दें कि इस शुक्रवार को वीर दास स्टारर 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' और पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की 'राहु केतु' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुईं. दोनों फिल्मों ने अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन 'धुरंधर' के शुक्रवार (43वें दिन) के प्रदर्शन को मात देने में नाकाम रहीं. इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पिछले दो दिनों में 'धुरंधर' ने लगातार 3 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि, शुक्रवार को हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों से कड़ी टक्कर के चलते इसकी कमाई में गिरावट आई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म ने अपने 43वें दिन यानी 7वें शुक्रवार को 1.65 करोड़ रुपये कमाए.
  •  इसके साथ ही भारत में 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन 818.25 करोड़ रुपये हो गया है
  • वहीं ग्रॉस कलेक्शन और वर्ल्डवाइड कारोबार की बात करें तो, घरेलू बाजार से फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 981.75 करोड़ रुपये है. वहीं विदेशों से इसका कारोबार 293.25 करोड़ रुपये रहा.
  • इन आंकड़ों के साथ, सिनेमाघरों में 43 दिनों की रिलीज के बाद 'धुरंधर' का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1275 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' वर्सेस 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' वर्सेस 'राहु केतु'
गौरतलब है कि इस शुक्रवार को एक नहीं बल्कि दो नई फिल्में रिलीज हुईं  'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' और 'राहु केतु'. बता दें कि वीर दास स्टारर 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' ने रिलीज के पहले दिन1.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. जबकि पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा स्टारर 'राहु केतु' ने केवल 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. ऐसे में 43 दिन पुरानी धुरंधर ने इन नई फिल्मों को भी मात दे दी है.

Published at : 17 Jan 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Rahu-ketu Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar Happy Patel Khatarnak Jasoos
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
बिजनेस
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
हेल्थ
Heart Attack After Stent: स्टेंट डलवाने के बाद भी क्यों ब्लॉक हो जाती हैं दिल की नसें? डॉक्टर से समझें
स्टेंट डलवाने के बाद भी क्यों ब्लॉक हो जाती हैं दिल की नसें? डॉक्टर से समझें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget