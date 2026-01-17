एक्शन पैक्ड स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ को रिलीज हुए तकरीबन डेढ़ महीना पूरा होने वाला है लेकिन इसकी फीवर अब भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. यहां तक कि कई नई रिलीज फिल्मों के आगे भी ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है. रिलीज के सातवें हफ्ते में पहुंचने के बाद भी इसकी करोड़ों में कमाई जारी है. इसी के साथ चलिए यहां जान लेते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के सातवें शुक्रवार यानी 43वें गिन कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर’ ने 43वें दिन कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कई रीजनल, बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद अपनी रफ्तार कम करने का नाम ही नहीं ले रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने आम तौर पर रिलीज होने वाली फिल्मों की तुलना में कहीं ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में अपनी बेहतरीन कमाई जारी रखी है. 43वें दिन तक भी फिल्म सिनेमाघरों में करोड़ो में ही नोट छाप रही है. ये पहले ही बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. हालांकि इसकी कमाई में गिरावट भी आई है और ये फिल्म अब सिंगल डिजिट में ही कलेक्शन कर रही है, फिर भी यह हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है.

बता दें कि इस शुक्रवार को वीर दास स्टारर 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' और पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की 'राहु केतु' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुईं. दोनों फिल्मों ने अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन 'धुरंधर' के शुक्रवार (43वें दिन) के प्रदर्शन को मात देने में नाकाम रहीं. इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पिछले दो दिनों में 'धुरंधर' ने लगातार 3 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि, शुक्रवार को हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों से कड़ी टक्कर के चलते इसकी कमाई में गिरावट आई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म ने अपने 43वें दिन यानी 7वें शुक्रवार को 1.65 करोड़ रुपये कमाए.

इसके साथ ही भारत में 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन 818.25 करोड़ रुपये हो गया है

वहीं ग्रॉस कलेक्शन और वर्ल्डवाइड कारोबार की बात करें तो, घरेलू बाजार से फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 981.75 करोड़ रुपये है. वहीं विदेशों से इसका कारोबार 293.25 करोड़ रुपये रहा.

इन आंकड़ों के साथ, सिनेमाघरों में 43 दिनों की रिलीज के बाद 'धुरंधर' का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1275 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' वर्सेस 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' वर्सेस 'राहु केतु'

गौरतलब है कि इस शुक्रवार को एक नहीं बल्कि दो नई फिल्में रिलीज हुईं 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' और 'राहु केतु'. बता दें कि वीर दास स्टारर 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' ने रिलीज के पहले दिन1.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. जबकि पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा स्टारर 'राहु केतु' ने केवल 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. ऐसे में 43 दिन पुरानी धुरंधर ने इन नई फिल्मों को भी मात दे दी है.