हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 42: 'धुरंधर' ने छठे गुरुवार फिर किया कमाल, 'छावा'-'स्त्री 2' का तोड़ा गुरूर, 42वें दिन बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar BO Day 42: 'धुरंधर' ने छठे गुरुवार फिर किया कमाल, 'छावा'-'स्त्री 2' का तोड़ा गुरूर, 42वें दिन बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar Box Office Collection Day 42: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' रिलीज का छठा हफ्ता पूरा कर चुकी है और ये फिल्म अब भी ना केवल करोड़ों में कमाई कर रही है बल्कि नए रिकॉर्ड भी बना रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Jan 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

लगभग छह सप्ताह सिनेमाघरों में रहने के बाद भी, रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अन्य कलाकार शामिल हैं. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के छठे गुरुवार यानी 42वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर' ने 42वें दिन कितनी की कमाई?
आदित्य धर की दमदार पीरियड स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म को उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस माना जा रहा है और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. जहां ज्यादातर ब्लॉकबस्टर फिल्में छठे हफ्ते में पहुंच भी नहीं पाती हैं.

वहीं 'धुरंधर' ने असंभव को संभव कर दिखाया है और किसी भी भारतीय फिल्म के लिए 42वें दिन सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया है, जो चौंका देने वाला है. मकर संक्रांति की छुट्टी के कारण 'धुरंधर' के कलेक्शन में 41वें दिन शानदार तेजी आई थी. फिल्म ने बुधवार को 3 करोड़ रुपये कमाए थे. जिससे इसका वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1300 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया था.

  •  वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने  42वें दिन, छठे गुरुवार को फिर 3 करोड़ रुपये कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब 816.60 करोड़ रुपये हो गया है.

42वें दिन बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
42वें दिन 3 करोड़ की कमाई कर  'धुरंधर' ने वो कर दिखाया है जो अभी तक कोई भी फिल्म नहीं कर पाई. इसी के साथ इसने 'छावा' (1.35 करोड़ रुपये), स्त्री 2 (1.25 करोड़) और पठान (1.25) जैसी बड़ी हिट फिल्मों की 42वें दिन की कमाई को आसानी से पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, इस समय 'धुरंधर' का कलेक्शन इन फिल्मों के मुकाबले लगभग दोगुने से भी ज्यादा है.

वर्ल्डवाइड बनी चौथी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म
आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है और वर्तमान में वर्ल्डवाइड चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है. इस फिल्म ने 'केजीएफ: चैप्टर 2' (1215 करोड़ रुपये) और 'आरआरआर' (1230 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, यह अभी तक 'पुष्पा 2: द रूल' (1742.10 करोड़ रुपये) और 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' (1788.06 करोड़ रुपये) के ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार नहीं कर पाई है.

नई रिलीज फिल्में भी 'धुरंधर' का खेल नहीं कर पाईं खत्म
 प्रभास की 'द राजा साहब', चिरंजीवी स्टारर 'मना शंकरा  वर प्रसाद गारु' और वीर दास की 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' जैसी नई फिल्मों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, 'धुरंधर' पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है. फिल्म हर हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली नई फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सनी देओल और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2', जो 23 जनवरी को रिलीज हो रही है, क्या बॉक्स ऑफिस पर इसकी शानदार सफलता को चुनौती दे पाएगी. 

 

Published at : 16 Jan 2026 07:14 AM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
