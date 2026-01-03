Dhurandhar BO Collection: 'पुष्पा 2' का राज होगा अब खत्म! सिर्फ इतना कमाकर सबसे बड़ी फिल्म बनेगी 'धुरंधर'
Dhurandhar Box Office Collection Day 30: 'धुरंधर' बहुत जल्द 'पुष्पा 2' को मात दे सकती है. 'पुष्पा 2' अब तक हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए है.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए अब 30 दिन हो चुके हैं. हालांकि फिल्म अब भी हर रोज बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में कमा रही है और नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. 'धुरंधर' अब हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' को मात देने की तैयारी में है. सिर्फ चंद करोड़ और कमाकर 'धुरंधर' अल्लू अर्जुन की फिल्म का खिताब अपने नाम करने वाली है.
- 'धुरंधर' ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 218 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- फिल्म ने दूसरे हफ्ते 261.5 करोड़ और तीसरे हफ्ते 189.3 करोड़ रुपए कमाए थे.
- चौथे हफ्ते भी 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 115.70 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
- वहीं 29वें दिन फिल्म 9.70 करोड़ रुपए बटोरे और 29 दिनों में कुल 794.20 करोड़ रुपए कमा लिए.
- सैकनिल्क ने अब 'धुरंधर' के 30वें दिन शुरुआती आंकड़े जारी कर दिए हैं.
- रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म (रात 11 बजे तक) 11.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.
- अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन 805.95 करोड़ रुपए हो गया है.
'पुष्पा 2' को पछाड़ने के लिए 'धुरंधर' को चाहिए होंगे इतने करोड़
805.95 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ अब 'धुरंधर' 'पुष्पा 2' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब आ गई है. साल 2024 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 812 करोड़ रुपए कमाए थे. इसी के साथ ये अब तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम किए हुए है. 'पुष्पा 2' को मात देने के लिए 'धुरंधर' को अब सिर्फ 6.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा. 'धुरंधर' की रफ्तार देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये अपने 31वें दिन आसानी से इतनी कमाई कर सकती है.
'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' एक स्पाई-थ्रिलर है. ये फिल्म खाड़ी देशों में रिलीज नहीं हुई है इसके बावजूद फिल्म वर्ल्डवाइड दमदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म दुनिया भर में 1167.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.
