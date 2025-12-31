हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 26 Worldwide: 'धुरंधर' नहीं थमने वाली, 26वें दिन भी दुनियाभर में की छप्परफाड़ कमाई, अब इस रिकॉर्ड पर है नजर

Dhurandhar BO Day 26 Worldwide: 'धुरंधर' नहीं थमने वाली, 26वें दिन भी दुनियाभर में की छप्परफाड़ कमाई, अब इस रिकॉर्ड पर है नजर

Dhurandhar BO Day 26 Worldwide: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' की दहाड़ 26वें दिन भी कम नहीं हुई. इसी के साथ चौथे मंगलवार एक बार फिर इसने देश और दुनियाभर में धुआंधार कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 31 Dec 2025 06:35 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखे हुए है. रिलीज के चौथे मंडे इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने भारत में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अभी तक कोई फिल्म नहीं बना पाई थी. वहीं दुनियाभर में भी ये फिल्म 1100 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर तेजी से बढ़ रही है.  इतना ही नहीं, यह फिल्म 2025 की पांचवीं सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म बनने के भी करीब पहुंच रही है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंगलवार को वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन किया है? 

 'धुरंधर' का विदेशी कारोबार
 'धुरंधर' के विदेशी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने भी सभी को इम्प्रेस किया है और इसने कुल 240.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसके साथ ही, फिल्म का 26 दिनों का वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन लगभग 1095.5 करोड़ रुपये हो गया है, जो 1100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने से बस इंचभर ही दूर है. वहीं फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के अनुसार, 'धुरंधर' का नेट कलेक्शन भारत में 741.90 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि, सोमवार को फिल्म का विश्वव्यापी कुल कलेक्शन 1100 करोड़ रुपये के पार पहुंच गयाय

'धुरंधर'बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
ये फिल्म अब शाहरुख खान की 'जवान' के 1160 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को टक्कर देने की कोशिश कर रही है. अगर यह फिल्म अपने प्रदर्शन के अंत तक कमाई के लक्ष्य को हासिल कर लेती है, तो यह बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन जाएगी. 'धुरंधर' पहले ही 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर 'कल्कि 2898 ईस्वी' (जिसका कुल कलेक्शन 1040 करोड़ रुपये था) और शाहरुख खान की 'पठान' (जिसका कुल कलेक्शन 1055 करोड़ रुपये था) जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है. 

'धुरंधर' ने 26वें दिन भारत में कितनी कमाई की है?
'धुरंधर' रिलीज के चौथे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर कुंडली जमाए बैठी हुई है. फिल्म को 26 दिन बाद भी दर्शकों से इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हर कोई हैरान हो चुका है. ऐसा लग रहा है कि वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ की ओर बढ़ रही 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी 1000 करोड़ी बन कर ही मानेगी. वैसे इस फिल्म कहानी और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस में है ही इतना दम की ये फिल्म चौथे हफ्ते में भी भर भरकर नोट छाप रही है.

इन सबके बीच 'धुरंधर' की कमाई की बात करें तो इसने 207.25 करोड़ पहले हफ्ते में कमाए. वहीं दूसरे हफ्ते में इस फिल्म का कलेक्शन 253.25 करोड़ और तीसरे हफ्ते में इसका कलेक्शन 172 करोड़ रहा. वहीं 22वें दिन इसने 15 करोड़, 23वें दिन 20.5 करोड़, 24वें दिन 22.5 करोड़ और 25वें दिन 10.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंगलवार को 11.25 करोड़ की कमाई की है.
  • जिसके बाद 'धुरंधर' की 26 दिनों की कुल कमाई अब 712.25 करोड़ रुपये हो गई है.

हिंदी सिनेमा के लिए एक और बड़ा रिकॉर्ड
'धुरंधर' लगातार 26 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है. सभी हिंदी फिल्मों को पछाड़ चुकी इस एक्शन थ्रिलर ने अब एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार 26 दनों से डबल डिजीट में कमाई कर रही है और इसी के साथ ये ऐसा करने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि पुष्पा 2, पठान या स्त्री 2 समेत कोई भी फिल्म यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है.

Published at : 31 Dec 2025 06:35 AM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नेक काटना हम जानते हैं...', सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री ने का जवाब
'नेक काटना हम जानते हैं', भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री की दो टूक
महाराष्ट्र
31 दिसंबर की रात से सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और ऑर्केस्ट्रा बार, राज्य सरकार का फैसला
31 दिसंबर की रात से सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और ऑर्केस्ट्रा बार, राज्य सरकार का फैसला
विश्व
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
बॉलीवुड
Ikkis Runtime: 'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Happy New Year मैसेज से सावधान ! |Cyber Crime
Maharastra News: चुनाव लड़ने के लिए झोले में चिल्लर लेकर पहुंच गए नेताजी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बंगाल की 'महाभारत'... चुनाव में घुसपैठ पर टक्कर | BJP Vs TMC
Bharat Ki Baat: चकमा की हत्या पर पुलिस का 'चकमा'? | Angel Chakma Death | CM Dhami | Dehradun
Sandeep Chaudhary: बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? | Mamata | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नेक काटना हम जानते हैं...', सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री ने का जवाब
'नेक काटना हम जानते हैं', भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को नागालैंड के मंत्री की दो टूक
महाराष्ट्र
31 दिसंबर की रात से सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और ऑर्केस्ट्रा बार, राज्य सरकार का फैसला
31 दिसंबर की रात से सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और ऑर्केस्ट्रा बार, राज्य सरकार का फैसला
विश्व
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक टैंक, जंग के मैदान में मचा देते हैं तबाही, पहाड़ से जमीन सब हो जाएगा धुआं-धुआं!
बॉलीवुड
Ikkis Runtime: 'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
'इक्कीस' पर चली CBFC की कैंची, फिल्म से कटा 15 सेकेंड का ये डायलॉग, जानें रनटाइम
क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
विश्व
न शहबाज शरीफ न आसिम मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान से कौन जाएगा बांग्लादेश?
न शहबाज, न मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में PAK से कौन जाएगा बांग्लादेश?
ट्रेंडिंग
"इसका भी Come Back हो गया" कृष का सुनेगा वाले धूम का बदल गया लुक- यूजर्स भी रह गए हैरान
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget