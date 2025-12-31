रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखे हुए है. रिलीज के चौथे मंडे इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने भारत में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अभी तक कोई फिल्म नहीं बना पाई थी. वहीं दुनियाभर में भी ये फिल्म 1100 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर तेजी से बढ़ रही है. इतना ही नहीं, यह फिल्म 2025 की पांचवीं सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म बनने के भी करीब पहुंच रही है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंगलवार को वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर' का विदेशी कारोबार

'धुरंधर' के विदेशी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने भी सभी को इम्प्रेस किया है और इसने कुल 240.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसके साथ ही, फिल्म का 26 दिनों का वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन लगभग 1095.5 करोड़ रुपये हो गया है, जो 1100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने से बस इंचभर ही दूर है. वहीं फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के अनुसार, 'धुरंधर' का नेट कलेक्शन भारत में 741.90 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि, सोमवार को फिल्म का विश्वव्यापी कुल कलेक्शन 1100 करोड़ रुपये के पार पहुंच गयाय

'धुरंधर'बनाने वाली है ये रिकॉर्ड

ये फिल्म अब शाहरुख खान की 'जवान' के 1160 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को टक्कर देने की कोशिश कर रही है. अगर यह फिल्म अपने प्रदर्शन के अंत तक कमाई के लक्ष्य को हासिल कर लेती है, तो यह बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन जाएगी. 'धुरंधर' पहले ही 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर 'कल्कि 2898 ईस्वी' (जिसका कुल कलेक्शन 1040 करोड़ रुपये था) और शाहरुख खान की 'पठान' (जिसका कुल कलेक्शन 1055 करोड़ रुपये था) जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है.

'धुरंधर' ने 26वें दिन भारत में कितनी कमाई की है?

'धुरंधर' रिलीज के चौथे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर कुंडली जमाए बैठी हुई है. फिल्म को 26 दिन बाद भी दर्शकों से इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हर कोई हैरान हो चुका है. ऐसा लग रहा है कि वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ की ओर बढ़ रही 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी 1000 करोड़ी बन कर ही मानेगी. वैसे इस फिल्म कहानी और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस में है ही इतना दम की ये फिल्म चौथे हफ्ते में भी भर भरकर नोट छाप रही है.

इन सबके बीच 'धुरंधर' की कमाई की बात करें तो इसने 207.25 करोड़ पहले हफ्ते में कमाए. वहीं दूसरे हफ्ते में इस फिल्म का कलेक्शन 253.25 करोड़ और तीसरे हफ्ते में इसका कलेक्शन 172 करोड़ रहा. वहीं 22वें दिन इसने 15 करोड़, 23वें दिन 20.5 करोड़, 24वें दिन 22.5 करोड़ और 25वें दिन 10.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंगलवार को 11.25 करोड़ की कमाई की है.

जिसके बाद 'धुरंधर' की 26 दिनों की कुल कमाई अब 712.25 करोड़ रुपये हो गई है.

हिंदी सिनेमा के लिए एक और बड़ा रिकॉर्ड

'धुरंधर' लगातार 26 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है. सभी हिंदी फिल्मों को पछाड़ चुकी इस एक्शन थ्रिलर ने अब एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार 26 दनों से डबल डिजीट में कमाई कर रही है और इसी के साथ ये ऐसा करने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि पुष्पा 2, पठान या स्त्री 2 समेत कोई भी फिल्म यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है.