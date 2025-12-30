हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Box Office Day 25: ‘धुरंधर’ ने 25वें दिन कर दिखाया वो जो नहीं कर पाईं शाहरुख-सलमान की फिल्में, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Day 25: 'धुरंधर' ने 25वें दिन कर दिखाया वो जो नहीं कर पाईं शाहरुख-सलमान की फिल्में, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Day 25: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ के कलेक्शन में 25वें दिन पहली बार भारी गिरावट दर्ज की गई. फिर भी इस फिल्म ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Dec 2025 06:33 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. इस एक्शन  थ्रिलर ने जो कमाल किया है वो अभी तक हिंदी सिनेमा की कोई फिल्म नहीं कर पाई है. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने चौथे वीकेंड पर दबाकर नोट छापे थे. चलिए अब यहां जानते हैं चौथे मंडे यानी 25वें दिन ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया है?

‘धुरंधर’ ने 25वें दिन कितनी की कमाई?
आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ जब सिनेमाघरों में आई तो किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी. इसने रिलीज के हर दिन इतना ताबतोतड़ कलेक्शन किया कि मेकर्स मालामाल हो चुके हैं लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है. अब ये फिल्म चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है और दिलचस्प बात ये है कि ये अब भी कई नई रिलीज फिल्मों के आगे डंके की चोट पर नोट कूट रही है. यहां तक कि इसने तमाम बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ दिया है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब रिलीज के 25वें दिन भी इसने इतिहास रच दिया है और 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसके बाद फिल्म ने 22वें दिन 15 करोड़, 23वें दिन 20.5 करोड़ और 24वें दिन 22.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

  • वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे मंडे को 10.75 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 25 दिनों की कुल कमाई अब 701.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ बनी 700 करोड़ पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ की कमाई में रिलीज के 25वें दिन पहली बार काफी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि इस फिल्म ने फिर भी इतिहास रच दिया है. दरअसल ये फिल्म 25वें दिन 700 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. इसी के साथ इसने नया बेंचमार्क तो सेट किया ही है वहीं अब ये हिंदी की पहली 700 करोड़ी फिल्म भी बन गई है. अब इसके निशाने पर पैन इंडिया फिल्में हैं. फिलहाल ये आरआरआर (782.2 करोड़) पर नजरें गड़ाए बैठी है. देखने वाली बात होगी कि क्या ‘धुरंधर’ इस फिल्म को मात दे पाती है या नहीं.

Published at : 30 Dec 2025 06:33 AM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
