Dhurandhar BO Day 24 Worldwide: दुनियाभर में 24 दिन बाद भी गरज रही 'धुरंधर', चौथे संडे 'पठान'- 'कल्कि 2898 एडी' के उड़ाए परखच्चे, बमफाड़ है वर्ल्डवाइड कलेक्शन
Dhurandhar BO Day 24 Worldwide: 'धुरंधर' ने देश और दुनियाभर में तहलका मचाया हुआ है. रिलीज के 24वें दिन इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.
आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' पता नही क्या करके मानेगी. एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म कोई रिकॉर्ड अपने नाम ना करे. अब इस फिल्म ने चौथे संडे भी बॉक्स ऑफिस पर एक और नया मुकाम हासिल कर लिया है. दरअसल 28 दिसंबर को, यानी अपने चौथे रविवार को, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1050 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार कर लिया और इसी के साथ ये अब दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ऑल टाइम सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.
'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 24 दिनों में कितनी की कमाई?
दुनियाभर में, इस हफ्ते क्रिसमस की छुट्टियों के कारण रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला. इसी वजह से फिल्म ने विदेशों में 26 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही, 24 दिनों के बाद धुरंधर का वर्ल्डवाइज कलेक्शन 1064 करोड़ रुपये हो गया है.
'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड ‘पठान’ और ‘कल्कि 2898 एडी’ को पछाड़ा
रविवार को 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जिससे यह प्रभास की कल्कि 2898 एडी (1042 करोड़ रुपये) और शाहरुख खान की पठान (1055 करोड़ रुपये) के कुल कलेक्शन को पार कर गई. अब फिल्म का लक्ष्य जवान (1160 करोड़ रुपये), केजीएफ चैप्टर 2 (1215 करोड़ रुपये) और आरआरआर (1230 करोड़ रुपये) के कुल कलेक्शन को पार करना है. वहीं टॉप पर रहने वाली फिल्में - दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा 2, सभी ने 1700 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. अब देखने वाली बात होगी कि 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड इनमें से कितनी फिल्मों को मात दे पाती है.
'धुरंधर' ने 24 दिनों में घरेलू बाजार में कितना किया कलेक्शन
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे और तीसरे सप्ताह में कमाई के बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए और चौथे हफ्ते में भी इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है. दिलचस्प बात ये हैं कि इससे पहले किसी भी भारतीय फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई नहीं की थी. लेकिन रणवीर सिंह की इस फिल्म ने चौखे हफ्ते में भी 62 करोड़ रुपये कमाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ ही फिल्म की घरेलू कमाई बढ़कर 690.25 करोड़ रुपये (ग्रॉस कलेक्शन 828.25 करोड़ रुपये) हो गई है. धुरंधर यकीन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सोमवार तक, 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी, इसी के साथ ये ऐसा करने वाली यह हिंदी की पहली फिल्म बन जाएगी.
'धुरंधर' के बारे में
'धुरंधर' में रणवीर सिंह हमजा का किरदार निभा रहे हैं, जो कराची के आतंकी गिरोहों और नेटवर्क में घुसपैठ करने वाला एक भारतीय जासूस है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम भूमिकाओं में हैं, इस फिल्म की सीक्वल मार्च 2026 में रिलीज होगा.
