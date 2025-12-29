हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 24 Worldwide: दुनियाभर में 24 दिन बाद भी गरज रही 'धुरंधर', चौथे संडे 'पठान'- 'कल्कि 2898 एडी' के उड़ाए परखच्चे, बमफाड़ है वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 24 Worldwide: दुनियाभर में 24 दिन बाद भी गरज रही 'धुरंधर', चौथे संडे 'पठान'- 'कल्कि 2898 एडी' के उड़ाए परखच्चे, बमफाड़ है वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 24 Worldwide: 'धुरंधर' ने देश और दुनियाभर में तहलका मचाया हुआ है. रिलीज के 24वें दिन इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Dec 2025 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' पता नही क्या करके मानेगी. एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म कोई रिकॉर्ड अपने नाम ना करे. अब इस फिल्म ने चौथे संडे भी  बॉक्स ऑफिस पर एक और नया मुकाम हासिल कर लिया है. दरअसल 28 दिसंबर को, यानी अपने चौथे रविवार को, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1050 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार कर लिया और इसी के साथ ये अब दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ऑल टाइम सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.

'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 24 दिनों में कितनी की कमाई?
दुनियाभर में, इस हफ्ते क्रिसमस की छुट्टियों के कारण रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला. इसी वजह से फिल्म ने विदेशों में 26 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही, 24 दिनों के बाद धुरंधर का वर्ल्डवाइज कलेक्शन 1064 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड ‘पठान’ और ‘कल्कि 2898 एडी’ को पछाड़ा
रविवार को 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जिससे यह प्रभास की कल्कि 2898 एडी (1042 करोड़ रुपये) और शाहरुख खान की पठान (1055 करोड़ रुपये) के कुल कलेक्शन को पार कर गई.  अब फिल्म का लक्ष्य जवान (1160 करोड़ रुपये), केजीएफ चैप्टर 2 (1215 करोड़ रुपये) और आरआरआर (1230 करोड़ रुपये) के कुल कलेक्शन को पार करना है. वहीं टॉप पर रहने वाली फिल्में - दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा 2, सभी ने 1700 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. अब देखने वाली बात होगी कि 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड इनमें से कितनी फिल्मों को मात दे पाती है.

'धुरंधर' ने 24 दिनों में घरेलू बाजार में कितना किया कलेक्शन
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे और तीसरे सप्ताह में कमाई के बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए और चौथे हफ्ते में भी इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है. दिलचस्प बात ये हैं कि इससे पहले किसी भी भारतीय फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई नहीं की थी. लेकिन रणवीर सिंह की इस फिल्म ने चौखे हफ्ते में भी 62 करोड़ रुपये कमाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ ही फिल्म की घरेलू कमाई बढ़कर 690.25 करोड़ रुपये (ग्रॉस कलेक्शन 828.25 करोड़ रुपये) हो गई है. धुरंधर यकीन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सोमवार तक, 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी, इसी के साथ ये ऐसा करने वाली यह हिंदी की पहली फिल्म बन जाएगी.

'धुरंधर' के बारे में
'धुरंधर' में रणवीर सिंह हमजा का किरदार निभा रहे हैं, जो कराची के आतंकी गिरोहों और नेटवर्क में घुसपैठ करने वाला एक भारतीय जासूस है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम भूमिकाओं में हैं, इस फिल्म की सीक्वल मार्च 2026 में रिलीज होगा. 

और पढ़ें
Published at : 29 Dec 2025 07:42 AM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Pathaan Box Office Ranveer SIngh Kalki 2898 AD Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
टाटा–एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग, दो डिब्बे खाक, अफरातफरी के बीच शव बरामद
टाटा–एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग, दो डिब्बे खाक, अफरातफरी के बीच शव बरामद
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 4: 'धुरंधर' के आगे फेल हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', संडे को भी नहीं बढ़ी कमाई, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
'धुरंधर' के आगे फेल हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', संडे को भी नहीं बढ़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, कट्टरपंथियों ने 5 घरों को फूंका
महाराष्ट्र में राजनीति का 'रक्त चरित्र' !
Hyderabad News: शादी समारोह में चोरी का खुलासा, CCTV में कैद हुई बुर्कानशीं महिला की करतूत
Pakistan Army Chief: अब गोली ही खाएगा ‘मुनीर’! | Violence | Crime
Weather Emergency:कहीं ज्वालामुखी के शोले, कहीं धरती भुकंप से डोले
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टाटा–एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग, दो डिब्बे खाक, अफरातफरी के बीच शव बरामद
टाटा–एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग, दो डिब्बे खाक, अफरातफरी के बीच शव बरामद
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 4: 'धुरंधर' के आगे फेल हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', संडे को भी नहीं बढ़ी कमाई, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
'धुरंधर' के आगे फेल हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', संडे को भी नहीं बढ़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
ट्रेंडिंग
Video: IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट में रोबोट ने किया ऐसा डांस, इंसान भी रह गए दंग, Fa9la पर थिरकते कदमों ने लूटी महफिल
IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट में रोबोट ने किया ऐसा डांस, इंसान भी रह गए दंग, Fa9la पर थिरकते कदमों ने लूटी महफिल
हेल्थ
लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
नौकरी
बैंक ऑफ इंडिया में 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन जारी, छात्रों के लिए सुनहरा मौका
बैंक ऑफ इंडिया में 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन जारी, छात्रों के लिए सुनहरा मौका
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget