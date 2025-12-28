रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने 600 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है और रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आइए जानते हैं फिल्म का 23 दिनों कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है.

धुरंधर की 23वें दिन की कमाई

Sacnilk, की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 23वें दिन 20.50 करोड़ की कमाई कर ली है. 23वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने चौथे शनिवार को 20.50 करोड़ की कमाई कर ली है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 668 करोड़ हो गया है.

धुरंधर ने बनाया ये रिकॉर्ड

धुरंधर की 37.21 परसेंट हिंदी ऑक्यूपेंसी रही. फिल्म ने कल्कि 2898 एडी का कलेक्शन भी पीछे छोड़ दिया है. कल्कि 2898 एडी ने 646.31 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

बता दें कि फिल्म ने 28 करोड़ की ओपनिंग की थी. इसके बाद पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई ठीक पेस पर रही. फिल्म ने पहले हफ्ते में 207 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. फिर दूसरे हफ्ते फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया. फिल्म ने आठवें दिन 32.5 करोड़, नौवें दिन 53 करोड़, दसवें दिन 58 करोड़, 11वें दिन 30 करोड़, 12वें दिन 30 करोड़ 13वें दिन 25.5 करोड़, 14वें दिन 23.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने दूसरे वीक में 253.25 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे वीक में 172 करोड़ की कमाई की. 22वें दिन फिल्म का कलेक्शन 15 करोड़ रहा.

फिल्म की बात करें तो इसे आदित्य धर ने बनाया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. सारा अर्जुन फिल्म में फीमेल लीड में हैं. इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में गौरव गेरा, आयशा खान, क्रिस्टल डीसूजा, राकेश बेदी, सुशांत बंसल, दानिश पंडोर जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म में सबसे ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना की हो रही है. उनके डांस वीडियोज वायरल हैं.