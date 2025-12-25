Dhurandhar Box Office Collection Day 20: रणवीर सिंह की फिल्म ने तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड, 600 करोड़ के क्लब में हुई शामिल
Dhurandhar Box Office Collection Day 20: रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. ये इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार है.
आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है.ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से अपनी पकड़ बनाकर बैठी हुई है.इसके आगे कोई फिल्म नहीं टिक पा रही है. फिल्म रिलीज के बाद से हर हफ्ते जबरदस्त कमाई कर रही है. जिसके बाद ये इंडिया में अब 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है और कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
धुरंधर इस हफ्ते वीकडे में थोड़ी कम कमाई कर रही है मगर वीकेंड पर ये जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. आज क्रिसमस के ऑफ पर भी ये फिल्म जमकर कमाई करने वाली है. 25 दिसंबर का कलेक्शन काफी शानदार होने की उम्मीद की जा रही है. फिल्म का 20वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. जिसके बाद ये 600 करोड़ के क्लब में आ गई है.
20वें दिन किया कितना कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने 20वें दिन 17.75 करोड़ का कलेक्शन किया है जिसके बाद ये फिल्म 607.25 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. 600 करोड़ के क्लब में शामिल होते ही धुरंधर ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं.
धुरंधर ने पहले हफ्ते ही 207.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 253.25 करोड़ का कलेक्शन किया था और तीसरे हफ्ते में भी शानदार कमाई कर रही है.
छावा को छोड़ा पीछे
धुरंधर ने कमाई के मामले में विक्की कौशल की छावा क भी पीछे छोड़ दिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक छावा का इंडिया का लाइफलाइम कलेक्शन 601.54 करोड़ था. जिसे आज धुरंधर ने तोड़ दिया है. धुरंधर की नजर अब ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 पर है जो इस साल की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है.
धुरंधर के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 925 करोड़ की कमाई कर चुकी है. जल्द ही ये 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी और शाहरुख खान की पठान को भी पीछे छोड़ सकती है.
