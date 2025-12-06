हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 1 Worldwide: ‘धुरंधर’ ने आते ही दुनियाभर में मचाया तहलका, बंपर कमाई के साथ अहान पांडे और शाहिद कपूर की फिल्मों की उड़ा दी धज्जियां

Dhurandhar BO Day 1 Worldwide: ‘धुरंधर’ ने आते ही दुनियाभर में मचाया तहलका, बंपर कमाई के साथ अहान पांडे और शाहिद कपूर की फिल्मों की उड़ा दी धज्जियां

Dhurandhar BO Day 1 Worldwide: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने आते ही दुनियाभर में कहर बरपा दिया है. इस फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई के साथ कई फिल्मों को धूल चटा दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Dec 2025 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस चार्ट में काफी ऊपर पहुंच गई है. इस स्पाई ड्रामा ने देश और विदेश दोनों जगह रणवीर के करियर की बेस्ट शुरुआत दर्ज की, जिससे फिल्म को एक मज़बूत लाइफटाइम रन के लिए एक ज़रूरी लॉन्चपैड मिल गया है.

‘धुरंधर’ ने घरेलू बाजार में कितनी की कमाई?
‘धुरंधर’ घरेलू बाजार में अनुमानों से बेहतर परफॉर्म किया और भारत में 27 करोड़ रुपये की नेट और 32.40 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है. ज्यादातर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फिल्म की शुरुआती कमाई 18-20 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान लगाया था।, लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने शुक्रवार के एंड तक फिल्म को 25 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया. ब्लॉक बुकिंग के ज़रिए आंकड़ों में हेराफेरी की भी बेबुनियाद खबरें आई हैं.

वर्ल्डवाइड कैसी रही ‘धुरंधर’ की ओपनिंग
इन सबके बीच विदेशों में भी ‘धुरंधर’ ने तहलका मचा दिया है रिलीज़ के दिन ही इसने इंटरनेशनल रीजन्स में $850,000 की कमाई की जिससे पहले ही दिन में इसकी दुनिया भर में 40 करोड़ रुपये की कमाई हो गई. वहीं इस फिल्म को मिल रहे धुआंधार रिस्पॉन्स को देखते हुए लग रहा है कि ये शनिवार नहीं तो रविवार को वर्ल्डवाइजड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 'सैयारा' और 'पद्मावत' को पछाड़ा
'धुरंधर' अब रणवीर सिंह के करियर की सबसे अच्छी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है. इसने वर्ल्डवाइड 40 करोड़ की कमाई कर साल 2018 में  आई 'पद्मावत' के  पहले दिन की 37 करोड़ से ज़्यादा की कमाई को पीछे छोड़ दिया है.इसने इस साल बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनमें अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' भी शामिल है, जिसने दुनिया भर में अपने पहले दिन 29 करोड़ कमाए थे. हालांकि, यह फिल्म 'छावा' की पहले दिन की 47.40 करोड़ की कमाई को मात नहीं दे पाई.

'धुरंधर के बारे में
'धुरंधर' 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान में घटी एक स्पाई थ्रिलर है, जिसमें रणवीर एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाते हैं जो ल्यारी गिरोहों का खात्मा करता है. सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और इसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी हैं. 

 

और पढ़ें
Published at : 06 Dec 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Babri Masjid Controversy: बाबरी मस्जिद नाम पर बड़ा खेल, मचेगा बवाल! Mamata की डूबेगी लुटिया?
Indigo Flight News: क्या भारतीय विमान सेक्टर में इंडिगो मोनोपॉली का उठा रही फायदा ? | abp News
Indigo Flight News: इंडिगो की मनमानी... यात्रियों के लिए बनी बड़ी परेशानी ! | abp News
Indigo Flight News: 'घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करें यात्री '- IGI Airport
Indigo Flight News: वीडियो के जरिए इंडिगो संकट पर परेशान यात्री ने सुनाई अपनी दर्द भरी कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
क्या गारंटर न होने पर पैसे निकालने से मना कर सकते हैं बैंक, जान लीजिए नियम
क्या गारंटर न होने पर पैसे निकालने से मना कर सकते हैं बैंक, जान लीजिए नियम
नौकरी
रेलवे दे रहा 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को जॉब, यहां क्लिक कर चेक कर लें पूरी डिटेल्स
रेलवे दे रहा 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को जॉब, यहां क्लिक कर चेक कर लें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget