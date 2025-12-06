रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस चार्ट में काफी ऊपर पहुंच गई है. इस स्पाई ड्रामा ने देश और विदेश दोनों जगह रणवीर के करियर की बेस्ट शुरुआत दर्ज की, जिससे फिल्म को एक मज़बूत लाइफटाइम रन के लिए एक ज़रूरी लॉन्चपैड मिल गया है.

‘धुरंधर’ ने घरेलू बाजार में कितनी की कमाई?

‘धुरंधर’ घरेलू बाजार में अनुमानों से बेहतर परफॉर्म किया और भारत में 27 करोड़ रुपये की नेट और 32.40 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है. ज्यादातर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फिल्म की शुरुआती कमाई 18-20 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान लगाया था।, लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने शुक्रवार के एंड तक फिल्म को 25 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया. ब्लॉक बुकिंग के ज़रिए आंकड़ों में हेराफेरी की भी बेबुनियाद खबरें आई हैं.

वर्ल्डवाइड कैसी रही ‘धुरंधर’ की ओपनिंग

इन सबके बीच विदेशों में भी ‘धुरंधर’ ने तहलका मचा दिया है रिलीज़ के दिन ही इसने इंटरनेशनल रीजन्स में $850,000 की कमाई की जिससे पहले ही दिन में इसकी दुनिया भर में 40 करोड़ रुपये की कमाई हो गई. वहीं इस फिल्म को मिल रहे धुआंधार रिस्पॉन्स को देखते हुए लग रहा है कि ये शनिवार नहीं तो रविवार को वर्ल्डवाइजड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 'सैयारा' और 'पद्मावत' को पछाड़ा

'धुरंधर' अब रणवीर सिंह के करियर की सबसे अच्छी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है. इसने वर्ल्डवाइड 40 करोड़ की कमाई कर साल 2018 में आई 'पद्मावत' के पहले दिन की 37 करोड़ से ज़्यादा की कमाई को पीछे छोड़ दिया है.इसने इस साल बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनमें अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' भी शामिल है, जिसने दुनिया भर में अपने पहले दिन 29 करोड़ कमाए थे. हालांकि, यह फिल्म 'छावा' की पहले दिन की 47.40 करोड़ की कमाई को मात नहीं दे पाई.

'धुरंधर के बारे में

'धुरंधर' 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान में घटी एक स्पाई थ्रिलर है, जिसमें रणवीर एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाते हैं जो ल्यारी गिरोहों का खात्मा करता है. सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और इसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी हैं.