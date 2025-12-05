रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. बड़े पर्दे पर आते ही ये गैंगस्टर-ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. 'धुरंधर' को रिलीज हुए अभी आधा दिन ही गुजरा है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों बटोर लिए हैं. रणवीर सिंह की फिल्म ओपनिंग डे पर बंपर कलेक्शन कर रही है और धड़ाधड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब तक 'धुरंधर' ने ओपनिंग डे पर 2025 की कई फिल्मों के रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं.

'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई इकलौती बॉलीवुड फिल्म है. ऐसे में फिल्म क्लैश से बच गई है और बॉक्स ऑफिस पर चौतरफा राज कर रही है. फिल्म को सिंगल रिलीज का फायदा मिला है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' अब तक (शाम 4 बजे तक) बॉक्स ऑफिस पर 10.78 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है. इसी के साथ इसने कई फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे दी है.

'धुरंधर' ने ओपनिंग डे पर तोड़े ये रिकॉर्ड

'धुरंधर' ने ओपनिंग डे पर एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रणवीर सिंह की फिल्म ने इस साल रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ सरदार 2 को मात दे दी है जिसने ओपनिंग डे पर 7.25 करोड़ की कमाई की. 'धुरंधर' ने 'भूल चुक माफ' (7.20 करोड़), 'परम सुंदरी' (7.37 करोड़) और 'केसरी चैप्टर 2' (7.84 करोड़) के फर्स्ट डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा फिल्म ने 'दे दे प्यार दे 2', 'जाट', 'एक दीवाने की दीवानियत', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' और 'सितारे जमीन पर' जैसी फिल्मों को भी मात दे दी हैं

'धुरंधर' ने तोड़े इन फिल्मों के रिकॉर्ड!

फिल्म का नाम ओपनिंग डे कलेक्शन दे दे प्यार दे 2 9.45 करोड़ जाट 9.62 करोड़ एक दीवाने की दीवानियत 10.10 करोड़ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 10.11 करोड़ सितारे जमीन पर 10.70 करोड़ सन ऑफ़ सरदार 2 7.25 करोड़ भूल चुक माफ 7.20 करोड़ परम सुंदरी 7.37 करोड़ केसरी चैप्टर 2 7.84 करोड़

'धुरंधर' ने इन फिल्मों को भी पछाड़ा

'धुरंधर' में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी अहम रोल में हैं. रिलीज के पहले दिन फिल्म ने इन एक्टर्स की फिल्मों को भी मात दी है. 'धुरंधर' ने संजय दत्त की फिल्म 'डबल धमाल' (7.62 करोड़) के ओपनिंग कलेक्शन को पछाड़ दिया है. वहीं अर्जुन रामपाल की फिल्म 'हिरोईन' (7.50 करोड़) और अक्षय खन्ना 'रेस' (6.32 करोड़) भी 'धुरंधर' से पीछे रह गई है. इसके अलावा 'धुरंधर' ने आर माधवन की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' (7.84 करोड़) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.