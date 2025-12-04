आदित्य धर और रणवीर सिंह की पहली फिल्म, 'धुरंधर', इस शुक्रवार दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. इस स्पाई थ्रिलर में दमदार कलाकारों की टोली है और इसका ट्रेलर भी खूब सराहा गया है. इन सब बातों ने फिल्म के लिए काफी बज क्रिएट कर दिया है, हालांकि, पिछले कुछ दिनों में, फिल्म की प्री-सेल खास स्पीड नहीं पकड़ पाई है. ऐसे में ये फिल्म कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है जानते हैं ट्रेड एक्सपर्ट की राय

'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग कलेक्शन

'धुरंधर'की एडवांस बुकिंग सोमवार को शुरू हुई थी और कुछ ही देर में फिल्म ने 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. लेकिन उसके बाद, इसकी प्री टिकट सेल धीमी पड़ गई. गुरुवार, दोपहर 12 बजे तक, फिल्म के सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में 58 हजार 801 टिकटों की प्री सेल हुई है. इससे फिल्म ने बिना ब्लॉक सीटों के 2.59 करोड़ की कमाई कर ली है.जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसकी कमाई 4.24 करोड़ रुपये हो गई है. अभी रात तक एडवांस बुकिंग के आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद है.

'धुरंधर' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हफ़्ते पहले तक, कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि 'धुरंधर' इस साल की किसी भी हिंदी फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ 'छावा' और 'वॉर 2' (हिंदी वर्जन) को भी पीछे छोड़ देगी. हालाँकि, मौजूदा हालात को देखते हुए, 25 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग अब काफी मुश्किल लग रही है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 'धुरंधर' अपने पहले दिन भारत में 18-20 करोड़ की कमाई करेगी, कुछ तो 15 करोड़ के आसपास का अनुमान भी लगा रहे हैं, किसी भी तरह से, यह फिल्म इस साल की दो सबसे बड़ी ओपनिंग वाली हिंदी फिल्मों - 'सैयारा' (21.50 करोड़) और 'छावा' (31 करोड़) के सामने कहीं नहीं ठहरेगी. वही रणबीर कपूर की 'एनिमल', जिसे अक्सर धुरंधर के लिए 'प्रतियोगी' माना जाता है, 2023 में 64 करोड़ की रिकॉर्ड ओपनिंग के साथ काफी आगे है।

कोविड के बाद रणवीर की बनेगी सबसे बड़ी ओपनर?

ट्रेड विश्लेषकों को उम्मीद है कि फिल्म की बुकिंग में गुरुवार रात कक काफ़ी तेज़ी आएगी. फ़िलहाल, 'धुरंधर' रणवीर सिंह की '83' की 12 करोड़ की नेट ओपनिंग को आसानी से पार कर जाएगी, जिससे यह रणवीर सिंह की महामारी के बाद की सबसे बड़ी ओपनर बन जाएगी.

'धुरंधर' के बारे में सब कुछ

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, धुरंधर पाकिस्तान के गैंगस्टरों के गढ़ ल्यारी पर आधारित है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और अक्षय खन्ना भी हैं. धुरंधर 5 दिसंबर को भारत में 5,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है.