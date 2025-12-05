हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Opening Day Collection: 'धुरंधर' ने काटा गदर! 'पद्मावत' को पछाड़ बनी रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनर

Dhurandhar Opening Day Collection: 'धुरंधर' ने काटा गदर! 'पद्मावत' को पछाड़ बनी रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनर

Dhurandhar Box Office Collection Day 1: 'धुरंधर' रणवीर सिंह के करियर की हाइएस्ट ओपनर फिल्म बन गई है. फिल्म ने 2018 में रिलीज हुई पद्मावत के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Dec 2025 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर ली है. पहले ही दिन 'धुरंधर' ने कई बड़े रिकॉर्ड्स के परखच्चे उड़ा दिए हैं. यहां तक कि फिल्म ने रणवीर सिंह की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर रही फिल्म 'पद्मावत' को भी शिकस्त दे दी है. अब 'धुरंधर' रणवीर सिंह के करियर की हाइएस्ट ओपनर फिल्म बन गई है.

  • 'धुरंधर' एडवांस बुकिंग में धड़ल्ले से नोट बटोर रही थी. अब 5 दिसंबर को जब फिल्म थिएटर्स में आई तो पहले ही दिन सिनेमाघर फुल हो गए.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर ली है.
  • 'धुरंधर' ने 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'पद्मावत' के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
  • बता दें कि इस फिल्म ने भारत में ओपनिंग डे पर 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

'धुरंधर- पार्ट 2' की रिलीज डेट कंफर्म
बता दें कि 'धुरंधर' की रिलीज से पहले ही 'धुरंधर- पार्ट 2' अनाउंस हो चुकी है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने 'धुरंधर' के पोस्ट क्रेडिट सीन में फिल्म का सीक्वल कंफर्म किया है. 'धुरंधर- पार्ट 2' अगले साल 19 मार्च को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' और कॉमेडी फिल्म 'धमाल' 4 से होगा.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट
'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. ये एक गैंगस्टर-ड्रामा फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर.माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी फिल्म में अहम भूमिका अदा करते नजर आए हैं.

रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह डॉन 3 में दिखाई देंगे. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है. इसके अलावा वो बैजू बावरा में भी नजर आएंगे.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 05 Dec 2025 09:08 PM (IST)
Tags :
Padmaavat Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: रुकी इंडिगो की उड़ान, यात्री परेशान! | IndiGo Flights Cancellations | DGCA
Indigo की फ्लाइट कैंसिल होते ही आसमान छूने लगे हवाई सफर के टिकटों का दाम । Breaking News
वरिष्ठ पत्रकारों ने समझा दिया कि पुतिन के दौरे से भारत को कितना मिलेगा फायदा ? । Putin India
Indigo की अबतक 550 से ज्यादा फ्लाइट हुई कैंसिल, गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर मचाया हंगामा
पीएम मोदी और पुतिन के बीच चली ढाई घंटे की बात में क्या चर्चा हुई ?। Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
ओटीटी
नेटफ्लिक्स ने उसे बहुत महंगे दामों में खरीद लिया है जिसकी फिल्में आप सैकड़ों बार देख चुके होंगे
नेटफ्लिक्स ने उसे बहुत महंगे दामों में खरीद लिया है जिसकी फिल्में आप सैकड़ों बार देख चुके होंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
यूटिलिटी
1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?
1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?
हेल्थ
Pesticides In Fruits: सर्दियों में आने वाली इन सब्जियों को खाने से हो रहा कैंसर, इस देश ने जारी कर दी चेतावनी
सर्दियों में आने वाली इन सब्जियों को खाने से हो रहा कैंसर, इस देश ने जारी कर दी चेतावनी
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget