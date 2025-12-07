'धुरंधर' की वजह से 25 साल बाद मिला अर्जुन रामपाल को असली हक, पहले वीकेंड बनी सबसे बड़ी फिल्म

अर्जुन रामपाल बॉलीवुड के जाने–माने नामों में से एक है. ऑडियंस उनके एक्टिंग स्किल्स के साथ उनकी फिजिक और पर्सनैलिटी के भी दीवाने हैं. भले उनका करियर कुछ खास नहीं रहा लेकिन एक्टर के फॉलोअर्स की लिस्ट काफी लंबी है. इसके अलावा एक बार और भी है जिसे गौर करने की जरूरत है वो ये कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने अर्जुन रामपाल के खाते में नया रिकॉर्ड एड किया है.

'धुरंधर' बनी अर्जुन रामपाल की ओपनिंग वीकेंड हाईएस्ट ग्रोसर

अर्जुन रामपाल ने फिल्मी इंडस्ट्री में 2001 में कदम रखा था और अब उन्हें बॉलीवुड में 25 साल हो चुके हैं. 3 अगस्त 2001 में उनकी पहली फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत रिलीज हुई जो थिएटर्स में फ्लॉप हुई लेकिन अब 'धुरंधर' से उन्हें वही प्यार फिर से मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं.

बता दें, 'धुरंधर' अर्जुन रामपाल के करियर की ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन चुकी है. अर्जुन रामपाल के करियर में ओपनिंग वीकेंड पर हाइएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्मों के नाम और सिलेक्शन बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक कुछ इस प्रकार है-

रा वन – 92 करोड़ सत्याग्रह – 39.12 करोड़ राजनीति – 33.63 करोड़ हाउसफुल – 29.80 करोड़ रॉय – 28.68 करोड़

वहीं अगर अर्जुन रामपाल के लेटेस्ट रिलीज्ड फिल्म 'धुरंधर' की बात करें तो ये भी अपने रिलीज के बाद से ही बंपर कमाई कर रही है. सैक्निल्क के रिपोर्ट के अनुसार 'धुरंधर' ने अपने पहले वीकेंड पर 3:30 बजे तक 75.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. फिल्म थोड़ी ही देर में 'रा-वन' से नंबर वन का ताज छीनने वाली है.



अर्जुन रामपाल का करियर

अर्जुन रामपाल बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने हर बार ही अपनी दमदार अदाकारी का प्रदर्शन किया है लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं रही. अपने 25 सालों के करियर में उन्होंने 32 फिल्मों में काम किया और ज्यादातर मूवीज फ्लॉप रही. सिर्फ 4 फिल्में ही सेमी हिट और एवरेज बनकर बजट का पैसा निकाल पाई है. लेकिन हालिया रिलीज्ड फिल्म 'धुरंधर' के जरिए अर्जुन रामपाल थिएटर्स में गरज रहे हैं.

'धुरंधर' के बारे में

आदित्य धर के निर्देशन पर बनी ये स्पाई एक्शन फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई. इसकी कहानी पाकिस्तान के बैकड्रॉप पर है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित भी हैं. फिल्म में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन को लीड रोल्स में देखा गया है. वहीं संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना के साथ अर्जुन रामपाल ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है. 'धुरंधर' की कमाई लगातार जारी है और इसे ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स का भी भरपूर प्यार मिल रहा है.