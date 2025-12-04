हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म के बिक गए हैं 55 हजार से भी ज्यादा टिकट्स, रिलीज से पहले कर ली करोड़ों में कमाई

Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म के बिक गए हैं 55 हजार से भी ज्यादा टिकट्स, रिलीज से पहले कर ली करोड़ों में कमाई

Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. उनकी आने वाली फिल्म धुरंधर को रिलीज होने में एक सिर्फ एक दिन बचा है और ये एडवांस बुकिंग से करोड़ों में कमाई कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 04 Dec 2025 07:43 AM (IST)
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर तगड़ा बज है जिसकी वजह से हर कोई इस फिल्म को देखना चाहता है. रणवीर सिंह को एक अलग अवतार में देखने को मिलने वाला है. धुरंधर एडवांस बुकिंग से जबरदस्त कमाई कर रही है. आइए आपको बताते हैं अब तक फिल्म के कितने टिकट्स बिक गए हैं.

धुरंधर एक स्पाइ थ्रिलर फिल्म है जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म को लेकर रणवीर भी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे. अब वो डायरेक्टर के साथ फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं.धुरंधर का बहुत तगड़ा बज क्रिएट हो चुका है. जिसकी वजह से ये पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

एडवांस बुकिंग से की करोड़ों की कमाई

धुरंधर को रिलीज होने में अब सिर्फ एक दिन बचा है और ये जमकर एडवांस बुकिंग कर रही है. फिल्म के अब तक 55 हजार से भी ज्यादा टिकट्स बिक गए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर के अब तक 4.24 करोड़ की कमाई कर चुकी है जिसमें ब्लॉक सीट्स शामिल हैं. फिल्म के अब तक 58801 टिकट्स बिक चुके हैं. इसके अब तक 4016 शोज लगे हैं. ये डाटा अभी बदलने वाला है.अगर धुरंधर ऐसे ही एडवांस बुकिंग से कमाई करती रही तो कई फिल्मों के रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देगी.

धुरंधर के साथ इस हफ्ते कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है जिसका फायदा इसे होने वाला है. बॉक्स ऑफिस पर ये अकेले छाई रहेगी. धुरंधर में रणवीर के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना लीड रोल में नजर आएंगे. खास बात ये है कि तीनों का ही नेगेटिव रोल फिल्म में होने वाला है. तीनों विलेन एक हीरो पर भारी पड़ सकते हैं.

इतना है रन टाइम

सेंसर बोर्ड ने धुरंधर को ए सर्टिफिकेट के साथ पास किया है. फिल्म में कई बड़े बदलाव करने के लिए भी कहा है. जिसके बाद फिल्म का रन टाइम 3 घंटे, 34 मिनट और 1 सेकंड हो गया है.

ये भी पढ़ें: Tere Ishq Mein BO Day 6 Worldwide: ‘तेरे इश्क में’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 6 दिन में ही बन गई 100 करोड़ी, जानें- टोटल कलेक्शन

Published at : 04 Dec 2025 07:43 AM (IST)
