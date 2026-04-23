मधुबाला की बायोपिक के लिए 'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन का नाम कंफर्म, OTT पर रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला पर लंबे समय से बायोपिक बनने को लेकर चर्चा चल रही है. अब तक कई खबरें आईं, जिनमें बताया गया कि शरवरी वाघ या अनीत पड्डा इस किरदार को निभा सकती हैं. तमाम अटकलों के बाद अब मधुबाला की बायोपिक के लिए 'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन का नाम कंफर्म हो गया है.

फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे संजय लीला भंसाली

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने सारा अर्जुन को 'मधुबाला' की बायोपिक के लिए फाइनल कर लिया है. इस अपकमिंग बोयपिक फिल्म का प्रोडक्शन जुलाई 2026 से शुरू होने वाला है. संजय लीला भंसाली एक प्रोड्यूसर के तौर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, वहीं जसमीत के. रीन इस बायोपिक की डायरेक्टर होंगी. जसमीत ने आलिया भट्ट की फिल्म 'डार्लिंग्स' (2022) से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी. वो लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं, लेकिन बजट की कमी के कारण इसे रोक दिया गया था. अब ये बायोपिक एक बार पटरी पर लौट आई है.

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सारा अर्जुन ने शुरू किया काम

सारा अर्जुन ने इस फिल्म के लिए अपने लुक में कुछ बदलाव किए हैं. उन्होंने मधुबाला के रोल के लिए काम करना शुरू कर दिया है. वहीं, दिलीप कुमार और किशोर कुमार जैसे दूसरे रोल्स के लिए कास्टिंग जारी है. खबर ये भी है कि इस फिल्म को सिनेमाघरों के बजाए, साधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग किया जाएगा. फिलहाल मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

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बता दें कि सबसे पहले मधुबाला की बायोपिक कियारा आडवाणी को ऑफर हुई थी. बाद में इस फिल्म के लिए कल्याणी प्रियदर्शन, शरवरी वाघ और अनीत पड्डा जैसी एक्ट्रेस का नाम भी सामने आया.