दुनियाभर में 'धुरंधर 2' का भौकाल, दो दिन में प्रभास और ऋतिक रोशन के रिकॉर्ड किए ध्वस्त

'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. पहले दिन जब इस फ़िल्म ने भारत में 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग की तो कई लोगों को उम्मीद थी कि आदित्य धर की यह फ़िल्म शुक्रवार को थोड़ी धीमी पड़ जाएगी. लेकिन, फ़िल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है जिसके चलते शुक्रवार को दूसरे दिन भी इसन धमाकेदार कमाई की और भारत में इसने 48 घंटों के भीतर 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया.चलिए यहां जानते हैं वर्ल्डवाइड रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने कितनी कमाई की है.

धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस अपडेट

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फ़िल्म 'धुरंधर 2' गुरुवार, 19 मार्च को दुनिया भर में रिलीज़ हुई थी. विदेशों में भी, 'धुरंधर 2' की शुरुआत ज़बरदस्त रही। भारत में, फ़िल्म की रिलीज़ को देश के कई हिस्सों में उगादी और गुड़ी पड़वा की छुट्टियों से काफ़ी फ़ायदा मिला. लेकिन विदेशों में यह फ़ायदा न होने के बावजूद, फ़िल्म लगभग $7 मिलियन (पेड प्रीव्यूज़ को मिलाकर) कमाने में कामयाब रही. शुक्रवार को, इस स्पाई थ्रिलर ने इस कमाई में $5 मिलियन और जोड़ दिए. इसी के साथ 'धुरंधर 2' ने दो दिनों में दुनिया भर में कुल 370 करोड़ की कमाई की है, और शनिवार तक इसके .500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने की उम्मीद है.

वॉर 2 और आदिपुरुष के लाइफटाइम कलेक्शन को दी मात

दो दिनों में, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने वर्ल्डवाइड 370 करोड़ की कमाई की है. यह हाल ही में रिलीज़ हुई कई पैन-इंडिया फ़िल्मों की कुल कमाई (लाइफ़टाइम कलेक्शन) से भी ज़्यादा है. इसी के साथ इसने प्रभास की 'आदिपुरुष' (350 करोड़) और ऋतिक रोशन व जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' (338 करोड़) के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.

धुरंधर 2 भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट

बुधवार को फ़िल्म के पेड प्रीव्यू भी हुए, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े प्रीव्यू थे. फ़िल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 145 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. शुक्रवार को, इस आंकड़े में ₹81 करोड़ का ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हुआ, इसके साथ ही, फ़िल्म का घरेलू कलेक्शन महज़ दो दिनों में बढ़कर 226 करोड़ रुपये नेट (269 करोड़ ग्रॉस) तक पहुंच गया है।. अब 'धुरंधर 2' के नाम भारत में किसी भी हिंदी फ़िल्म द्वारा एक दिन में सबसे ज़्यादा कमाई करने के दो रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं, ये फ़िल्म अब एक ज़बरदस्त वीकेंड की ओर बढ़ रही है, जहां इस आंकड़े का दोगुना होना भी कोई असंभव बात नहीं है. ट्रेड पंडितों का अनुमान है कि फ़िल्म शनिवार या रविवार (और हो सकता है कि दोनों दिन) 100 करोड़ से ज़्यादा का नेट कलेक्शन करेगी.

'धुरंधर 2' ने एक्शन से भरपूर बड़ी फ़िल्मों को पछाड़ दिया

'धुरंधर 2' पहले से ही इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्म बनने की राह पर है. शनिवार शाम तक यह 'बॉर्डर 2' को साल की नंबर 1 फिल्म की पोजिशन से हटा देगी।.यह फ़िल्म बॉलीवुड के कमाई के सभी रिकॉर्ड भी तोड़ रही है. सिर्फ दो दिनों में ही, यह अब तक के सबसे ज़्यादा वीकेंड कलेक्शन वाली टॉप 5 फ़िल्मों में शामिल हो गई है और वीकेंड खत्म होने तक इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचने के लिए तैयार है.

'धुरंधर 2' के बारे में

रणवीर सिंह के अलावा, 'धुरंधर 2' में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी वापसी कर रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई थ्रिलर फ़िल्म 19 मार्च को रिलीज़ हुई थी. 'धुरंधर' के पहले भाग ने दुनिया भर में 1300 करोड़ की कमाई की थी.