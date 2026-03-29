वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 1200 करोड़ पार 'धुरंधर 2', दसवें दिन बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' जिस दिन से रिलीज हुई है उस दिन से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म ने लगातार हर दिन 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. दूसरे हफ्ते में भी फिल्म धमाल मचा रही है. वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म छाई हुई है.

'धुरंधर 2' का दुनियाभर में डंका बजा

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 10 दिनों में दुनियाभर में 1255 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने दसवें दिन 62.85 करोड़ कमाए. वहीं फिल्म ने इंडिया में टोटल 930.44 ग्रॉस और 778.77 नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने दसवें दिन ओवरसीज मार्केट में 29 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं टोटल फिल्म ने ओवरसीज 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने 325 करोड़ की कमाई की.

फिल्म ने दसवें दिन हिंदी में 58 करोड़ कमाए. वहीं कन्नड़ में 30 लाख, मलयालम में 15 लाख, तमिल में 1.40 करोड़ और तेलुगू में 3 करोड़ कमाए थे.

ओपनिंग डे पर फिल्म ने किया था धमाका

फिल्म ने पहले दिन 145.55 करोड़ (पेड प्रिव्यू के साथ) कमाए. फिल्म ने दूसरे दिन 80.72 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन दिन फिल्म ने 113 करोड़ और चौथे दिन फिल्म ने 114.85 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म की कमाई थोड़ी कम हुई और फिल्म ने 65 करोड़, छठे दिन 56.60 करोड़, सातवें दिन 48.75 करोड़, आठवें दिन 49.70 करोड़ और नौवें दिन 41.75 करोड़ कमाए.

'धुरंधर 2' इंडियन सिनेमा की बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है. आदित्य धर फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 के साथ देश के बड़े फिल्ममेकर्स में से एक बन गए हैं. धुरंधर 2 इन दिनों थिएटर में लगी है. वहीं धुरंधर का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था. वो फिल्म भी 1300 करोड़ की कमाई के साथ ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है. फिल्म को बहुत पसंद किया गया. दोनों फिल्मों में लीड रोल में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स फिल्म का हिस्सा हैं.