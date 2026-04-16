'धुरंधर 2' क्या तोड़ पाएगी 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड? जानें- फिल्म को कितना और कमाना होगा?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया है. धुआंधार नोट छापते हुए इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने अब सिनेमाघरों में चार हफ्ते भी पूरे कर लिए हैं. फिल्म ने इस दौरान 1000 करोड़ी क्लब में शामिल होने का रिकॉर्ड बनाया. और अब 29वें दिन इसने बॉलीवुड की पहली 11सौ करोड़ी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

हालांकि ये अभी भी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म नहीं बन पाई है. दरअसल ये रिकॉर्ड अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के नाम है. ऐसे में जानते हैं 'पुष्पा 2' को पछाड़ भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए ‘धुरंधर 2’ को कितना और कमाना होगा?

‘धुरंधर 2’ के 28 दिनों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

सिनेमाघरों में 28 दिनों के बाद, धुरंधर: द रिवेंज ने भारत में 1099.72 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है, जिससे इसका ग्रॉस कलेक्शन 1316.45 करोड़ रुपये हो गया है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1733.20 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है, जिसमें विदेशी बाजारों से 416.75 करोड़ रुपये शामिल हैं. वहीं 29वें दिन ‘धुरंधर 2’ ने 11सौ करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

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‘पुष्पा 2’ को पीछे छोड़ने के लिए कितना कमाना होगा

बता दें कि धुरंधर 2 आखिरकार बॉलीवुड की पहली 11सौ करोड़ी फिल्म बन चुकी है. इसी के साथ अब ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है. हालांकि इसे पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को मात देनी होगी. दरअसल पुष्पा 2 भारत में 1234.10 करोड़ के कलेक्शन के साथ फिलहाल देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है. ऐसे में धुरंधर 2 को इस रिकॉर्ड को मात देने के लिए 134 करोड़ और कमाने होंगे. हालांकि ये इतना आसन नहीं है क्योंकि शुक्रवार, 17 अप्रैल से सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ भी रिलीज हो रही है. अक्षय की नई फिल्म के आने से ‘धुरंधर 2’ की कमाई पर असर पड़ेगा. देखने वाली बात होगी कि पांचवें वीकेंड पर ‘धुरंधर 2’ कितनी कमाई कर पाती है.

‘धुरंधर 2’ की कास्ट और रिलीज

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और संजय दत्त मुख्य भूमिका में हैं, यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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