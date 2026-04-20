धुरंधर 2 Vs भूत बंगला: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर किसने किया राज? जानें इंडिया नेट कलेक्शन

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 14 साल के बाद कमबैक किया. उनकी फिल्म 'भूत बंगला' को रिलीज किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन भी किया. इसने पहले वीकेंड पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. सैकनिल्क के अनुसार, 'भूत बंगला' ने रिलीज के तीन दिनों में ही 58 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. ऐसे में अब मूवी ने पहले सोमवार को भी शानदार कमाई की और 'धुरंधर 2' को पीछे छोड़ दिया है. चलिए बताते हैं दोनों फिल्मों ने सोमवार को कितनी कमाई की.

'भूत बंगला' की सोमवार की कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, अक्षय कुमार और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 12.25 करोड़ और पेड प्रीव्यूज में 3.75 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद इसकी पहले दिन की कमाई 16 करोड़ रही थी. वहीं, दूसरे दिन यानी कि शनिवार को इसकी कमाई में बंपर उछाल दर्ज की गई. फिल्म ने 19 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद रविवार को नोटों की बारिश हुई और फिल्म ने 23 करोड़ का कलेक्शन किया था.

अब सोमवार की भी कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 3.59 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसकी कुल कमाई 61.59 करोड़ पहुंच गई है.

फिल्म बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी भूत बंगला 3.59 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 13 प्रतिशत धुरंधर 2 0.98 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 13 प्रतिशत

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'धुरंधर 2' की कमाई में लगा ब्रेक

'भूत बंगला' की रिलीज के बाद 'धुरंधर 2' की कमाई में ब्रेक लग गया है. फिल्म की कमाई लगातार गिर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, 5वें सोमवार को भी इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है. फिल्म ने 0.98 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि 'भूत बंगला' के मुकाबले काफी कम है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' की ऑक्यूपेंसी

- बहरहाल, अगर 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' की ऑक्यूपेंसी के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, सोमवार को आदित्य की फिल्म की ऑक्यूपेंसी 13 प्रतिशत रही.

- वहीं, 'भूत बंगला' की चौथे दिन यानी कि पहले सोमवार को 13 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जो कि बाकी दिनों के मुकाबले काफी कम है.

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'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' के बारे में

गौरतलब है कि अक्षय के साथ वामिका गब्बी भी हैं, जो कि एक्टर के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हैं. वहीं, राजपाल यादव, परेश रावल और असरानी जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. वहीं, आदित्य धर की 'धुरंधर 2' की रिलीज को 33 दिन का वक्त हो गया है. इसमें रणवीर सिंह, सारा अर्जुन और राकेश बेदी के साथ ही अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

(डिस्क्लेमर: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)