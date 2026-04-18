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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' से 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' तक, मार्च 2026 में इन 5 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, मेकर्स हुए मालामाल

'धुरंधर 2' से 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' तक, मार्च 2026 में इन 5 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, मेकर्स हुए मालामाल

Highest Grossing Films in March 2026: आज हम आपको मार्च 2026 में रिलीज हुई टॉप 5 फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. आइए जानते हैं लिस्ट में कौन सी फिल्में शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Apr 2026 11:21 AM (IST)
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साल 2026 की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार रही है. इस साल के शुरुआती महीनों में कई धांसू फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. आज हम आपको मार्च 2026 में रिलीज हुई टॉप 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की. इस लिस्ट में 2 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन सी फिल्में शामिल हैं.

'धुरंधर 2'
इस लिस्ट में पहले नंबर पर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' है. 19 मार्च को रिलीज हुई ये फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. ओरमैक्स मीडिया के मुताबिक, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने अब तक 1,273 करोड़ रुपये कमाए हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' साल 2025 में आई फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है. इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं. 

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'प्रोजेक्ट हेल मैरी'
दूसरे नंबर पर रयान गोसलिंग और सैंड्रा हुल्लर की फिल्म 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' एक अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म है, जो 20 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ओरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इस फिल्म ने भारत में 95 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर फिल्म के डायरेक्टर हैं. इस फिल्म में जेम्स ऑर्टिज और लायोनेल बॉयस जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. 

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'उस्ताद भगत सिंह'
साउथ एक्टर पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. मार्च 2026 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है. ओरमैक्स मीडिया के मुताबिक, 'उस्ताद भगत सिंह' ने भारत में 86 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस फिल्म का निर्देशन हरीश शंकर ने किया है. ये फिल्म 16 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.

धुरंधर 2' से 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' तक, मार्च 2026 में इन 5 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, मेकर्स हुए मालामाल

'यूथ'
केन करुणास के निर्देशन में बनी तमिल फिल्म 'यूथ' लिस्ट में चौथे नंबर पर है. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में केन करुणास, सूरज वेंजरामुडु, देवदरशिनी, अनिश्मा अनिलकुमार और मीनाक्षी दिनेश जैसे एक्टर्स नजर आए. ओरमैक्स मीडिया के मुताबिक, 'यूथ' ने भारत में 62 करोड़ रुपये का कारोबार किया. 

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'आडू 3'
'आडू 3: वन लास्ट राइड' एक मलयालम फंतासी कॉमेडी फिल्म है, जो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. मिधुन मैनुअल थॉमस इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. 

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जयसूर्या अभिनीत ये लोकप्रिय 'आडू' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त है. ओरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इस फिल्म ने भारत में 60 करोड़ रुपये कमाए हैं.

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Published at : 18 Apr 2026 11:21 AM (IST)
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