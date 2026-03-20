यामी गौतम की खुशी थामें नहीं थम रही, ‘धुरंधर 2’की सक्सेज पार्टी की इनसाइड वीडियोज वायरल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ की सक्सेज पार्टी में सारा अर्जुन संग दिखे आदित्य धर, पति को सपोर्ट करने यामी गौतम भी पहुंचीं, देखें वीडियो

‘धुरंधर 2’ की सक्सेज पार्टी में सारा अर्जुन संग दिखे आदित्य धर, पति को सपोर्ट करने यामी गौतम भी पहुंचीं, देखें वीडियो

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 ने 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए हाल ही में सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सेलेब्स का जमावड़ा देखने को मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Mar 2026 12:04 PM (IST)
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रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 में थिएटर्स में रिलीज होते ही धमाका करना शुरू कर दिया है. फिल्म के हर एक सीन में एक नया सस्पेंस देखने को मिल रहा है. इतना ही नहीं फिल्म की कहानी इस तरह से लिखी गई है कि अंत तक भी सस्पेंस खत्म नहीं होने वाला है.

फिल्म का क्लाइमैक्स तो गजब का है. दुनियाभर में धुरंधर 2 ने धमाका कर रखा है. बीती रात धुरंधर 2 की सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया. इस पार्टी में रणवीर सिंह से लेकर यामी गौतम तक सभी कलाकार शामिल हुए.

धुरंधर 2 की सक्सेस पार्टी में सेलेब्स ने काटा गदर

रणवीर सिंह ने धुरंधर 2 की सक्सेस पार्टी में स्वैग के साथ एंट्री मारी. सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हो रही हैं, जिसमें उनका मस्तमौला अंदाज देखने को मिल रहा है. इतना ही नहीं एक वीडियो में तो वो धुरंधर के fa9la पर डांस करते हुए नजर आए.

 
 
 
 
 
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धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है. वो भी इस पार्टी में शामिल हुए. इस दौरान अर्जुन रामपाल कैजुअल लुक में काफी हैंडसम लगे. उनके अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया.

 
 
 
 
 
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धुरंधर 2 की सक्सेस पार्टी में सारा अर्जुन भी शिरकत करने पहुंची. इस दौरान उन्हें आदित्य धर के साथ स्पॉट किया गया. वायरल वीडियो में सारा और आदित्य की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है.

 
 
 
 
 
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आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 को मिल रही सक्सेस को देख उनकी वाइफ यामी गौतम भी बेहद खुश हैं. ऐसे में वो भी इस पार्टी में शिरकत करने पहुंचीं. फिल्म में भी अपने छोटे से कैमियो से यामी ने धमाल मचाकर रख दिया है.

 
 
 
 
 
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भाभीजी घर पर हैं फेम सौम्या टंडन भी धुरंधर 2 की सक्सेस पार्टी में शामिल हुईं. इस पार्टी में उन्हें रणवीर सिंह के संग मस्ती करते हुए देखा गया. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टी की कई तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं.

 
 
 
 
 
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धुरंधर 2 में चौधरी असलम की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों पर राज करने वाले संजय दत्त भी पार्टी में शामिल हुए. इस दौरान भी वो अपने चौधरी असलम वाले अंदाज में दिखाई दिए.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:-मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, फैशन डिजाइनर के घर सांत्वना देने पहुंचे वरुण धवन से सिद्धार्थ-कियारा तक तमाम सितारे

 

Published at : 20 Mar 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Yami Gautam Aditya Dhar Ranveer SIngh Sara Arjun Dhurandhar 2
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