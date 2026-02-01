धुरंधर 2 के सेट से तस्वीरें-वीडियो लीक, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल आए नजर, फैंस में मची खलबली

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधुरंधर 2 के सेट से तस्वीरें-वीडियो लीक, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल आए नजर, फैंस में मची खलबली

Dhurandhar 2 Movie Update: मुंबई में फिल्म धुरंधर 2 के सेट से कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. सेट पर संजय दत्त और अर्जुन रामपाल स्पॉट हुए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क, एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 01:47 PM (IST)
पिछले साल रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ का क्रेज अब तक कम नहीं हुआ है. दुनियाभर में 1300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने के बाद यह फिल्म ओटीटी पर भी आ गई है. फिल्म धुरंधर 30 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई. अब दर्शक इस फिल्म के सीक्वल का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज होने में अभी 6 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन इसी बीच 'धुरंधर 2' सेट से कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. 

 

मुंबई में 'धुरंधर 2' की शूटिंग
दरअसल, फिल्म धुरंधर के मेकर्स इन दिनों मुंबई में 'धुरंधर 2' की शूटिंग में लगे हुए हैं. फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सामने आए हैं, जिसमें एक्टर अर्जुन रामपाल और संजय दत्त नजर आ रहे हैं. लीक हुई तस्वीरों में दोनों एक्टर बालकनी में खड़े होकर आपस में बात करते दिखाई दे रहे हैं. लीक फोटोज में संजय दत्त अपने पुराने किरदार एसपी चौधरी असलम और अर्जुन मेजर इकबाल के रोल में नजर आ रहे हैं.

अर्जुन रामपाल हैं बड़े साहब?
इन वायरल तस्वीरों और वीडियो से फैंस में खलबली मच गई है और फिल्म में बड़े ट्विस्ट की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. दरअसल फिल्म 'धुरंधर' में कई बार बड़े साहब का नाम लिया गया, लेकिन बड़े साहब कौन हैं इसको राज बनाए रखा. फिल्म के आखिरी तक दर्शक बड़े साब की एंट्री का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी झलक नहीं दिखाई गई. मेकर्स ने सिर्फ ये संकेत दिया कि, ल्यारी समेत पूरे पाकिस्तान की सियासत का कंट्रोल बड़े साहब के हाथ में है. लेकिन अब फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि, 'धुरंधर 2' में जरूर इस किरदार से पर्दा उठेगा. फैंस ये भी कयास लगा रहे हैं कि, कहीं अर्जुन रामपाल ही तो बड़े साहब नहीं है? 

मार्च में सिनेमाघरों में दस्तक देगी 'धुरंधर 2'
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आए थे. इसी दौरान फिल्म के दूसरे भाग का भी ऐलान किया गया था. अब बात धुरंधर 2 की बात करें तो यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Published at : 01 Feb 2026 01:47 PM (IST)
