धुरंधर 2 का आज टीजर रिलीज होने वाला है. उससे पहले बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस ने धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ साउथ मुंबई के हाई सिक्योरिटी वाले फोर्ट इलाके में बिना अनिवार्य अनुमति के ड्रोन उड़ाने का मामला दर्ज किया है.

क्या है मामला

बता दें कि MRA मार्ग पुलिस स्टेशन ने 1 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत रिंकू राजपाल वाल्मीकि के खिलाफ “अधिकारियों के वैध आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा” करने के लिए FIR दर्ज की है. FIR में कहा गया है कि क्रू ने सीक्वेंस की शूटिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके पास इसकी जरूरी परमिशन नहीं थी. परेशानी तब शुरू हुई जब अभिनेता संजय दत्त के साथ पूरा क्रू 1 फरवरी को शूटिंग के लिए इकट्ठा हुआ..यह इस शेड्यूल का तीसरा दिन था . 30 जनवरी से, ऐतिहासिक फोर्ट परिसर को नाटकीय रूप से पाकिस्तान की एक हलचल भरी पुरानी गली जैसा बना दिया गया था.

वहीं कुछ दिन पहले, धुरंधर द रिवेंज के सेट से लीक हुई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं और तेज़ी से जंगल की आग की तरह फैल गईं. इन तस्वीरों में संजय दत्त और अर्जुन रामपाल साउथ मुंबई के बैलार्ड एस्टेट में शूटिंग करते दिख रहे थे. इस इलाके को कराची के लियारी इलाके में बदलते हुए भी देखा जा सकता है, हालांकि, दो दिन पहले, बिना इजाज़त ड्रोन उड़ाने की वजह से मुंबई पुलिस ने शूटिंग अचानक रोक दी थी.





रिलीज हो रहा टीजर

वहीं मेकर्स आज धुरंधर पार्ट 2 या धुरंधर द रिवेंट का टीजर भी रिलीज कर रहे हैं. उससे पहले इस बीच, धुरंधर द रिवेंज के मेकर्स ने फिल्म का मच अवेटेड फर्स्ट पोस्टर जारी किया, जिसमें रणवीर सिंह एक खूंखार और दमदार अवतार में नज़र आ रहे हैं, साथ ही सीक्वल की कंफर्म रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है. जिसके मुताबिक ये फिल्म इस साल 19 मार्च को ही रिलीज़ हो रही है.