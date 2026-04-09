आदित्य धर की स्पाई ड्रामा फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार रिकॉर्ड तोड़े हैं वहीं रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म दुनिया भर में हल्ला मचाए हुए है और पहाड़ जैसी कमाई के साथ इसने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. दरअसल भारत और नॉर्थ अमेरिका में फिल्म की ज़बरदस्त कमाई ने इसे दुनिया भर में साल की टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल कर दिया है, और यह कुछ बड़े नामों से आगे पहुंच गई है.

वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में पहुंची ‘धुरंधर 2’

थिएटर्स में अपने तीसरे हफ़्ते के आखिर में, धुरंधर 2 ने इंडिया में 1000 करोड़ से ज़्यादा की नेट कमाई (1246 करोड़ ग्रॉस) कर इतिहास रच दिया है. यह डोमेस्टिक मार्केट में किसी हिंदी फ़िल्म के लिए रिकॉर्ड कलेक्शन है. वहीं गल्फ़ देशों में रिलीज़ न होने के बावजूद धुरंधर 2 विदेशो में भी जबरदस्त हिट रही है. इसने नॉर्थ अमेरिका में $26 मिलियन और दूसरे इलाकों में $15 मिलियन से ज़्यादा कमा डाले हैं. वहीं ट्रेड सोर्स के मुताबिक, गुरुवार तक, इसकी वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई $178 मिलियन है. बॉक्स ऑफ़िस मोजो यह आंकड़ा $151 मिलियन बता रहा है जबकि प्रोड्यूसर का कहना है कि यह $180 मिलियन से ज़्यादा है.

वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर पेगासस 3 है, जिसने दुनिया भर में $638.7 मिलियन कमाए हैं.

इसके बाद प्रोजेक्ट हैली मैरी ने $420.8 मिलियन और द सुपर मैरियो गैलेक्स मूवी ने $372.5 मिलियन कमाए हैं.

टॉप टियर में दूसरे जाने-माने टाइटल्स में हॉपर्स ($332.2 मिलियन) और वूथरिंग हाइट्स ($239.4 मिलियन) शामिल हैं.

मिड-रेंज में, ब्लेड्स ऑफ़ द गार्डियंस ने $211.6 मिलियन कमाए हैं, जबकि स्क्रीम 7 ($209.3 मिलियन) और स्केयर आउट ($196 मिलियन) इसके ठीक पीछे हैं

GOAT $185.2 मिलियन तक पहुँंच गई है, और धुरंधर 2 भी लगभग इसी रेंज में है. यह देखना बाकी है कि क्या धुरंधर 2 ओवरऑल कलेक्शन में GOAT से आगे निकल पाएगी या नहीं.

रैंकिंग में अपनी जगह के अलावा, धुरंधर 2 ने इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म किया है. फिल्म ने विदेशों में 404 करोड़ कमाए हैं, जिससे यह इंटरनेशनल लेवल पर (चीन को छोड़कर) सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों में से एक बन गई है. नॉर्थ अमेरिका में, इसने $25 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जो किसी इंडियन रिलीज़ के लिए एक बड़ी बात है.

धुरंधर 2 ने क्रिस हेम्सवर्थ और जेंडया स्टारर फिल्मों को धोया

बुधवार तक, धुरंधर 2 ने दुनिया भर में 1656 करोड़ ($178 मिलियन) कमाए हैं. ये क्रिस हेम्सवर्थ की लेटेस्ट फिल्म - क्राइम 101 की फरवरी में रिलीज़ हुई कमाई से ज़्यादा है. इस क्राइम थ्रिलर ने $72 मिलियन कमाए थे. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने रेचल मैकएडम्स की सेंड हेल्प ($94 मिलियन) और रिज़ अहमद की हैमलेट ($78 मिलियन) जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर 2 ने अकेले अपने ओपनिंग वीकेंड में $80 मिलियन से ज़्यादा कमाए, जो ज़ेंडया और रॉबर्ट पैटिनसन की द ड्रामा ($26 मिलियन) की पिछले हफ्ते रिलीज़ होने के बाद की कमाई से तीन गुना है. असल में, नॉर्थ अमेरिका में धुरंधर 2 की $15 मिलियन की ओपनिंग वीक की कमाई, द ड्रामा की उसी टाइम पीरियड में वहां की कमाई से ज़्यादा है.

धुरंधर 2 के बारे में

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2, 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर का सीक्वल है. पहले पार्ट ने दुनिया भर में 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं सीक्वल ने वर्ल्डवाइड 1650 करोड़ से ज्यादा कमा डाले हैं. धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के अलावा, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी हैं.