Dhurandhar 2 BO Day 27 LIVE: लाइव: 'धुरंधर 2' का 27वें बॉक्स ऑफिस पर दिन ऐसा हाल, साढ़े 3 बजे तक कमाए 3 करोड़ रुपये
'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म जल्द ही 1100 करोड़ का आंकड़ा टच कर लेगी. आइए जानते हैं 27वें दिन फिल्म का कलेक्शन कितना रहा है.
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बनाए. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बनाए हुए है. रणवीर सिंह की एक्टिंग से लेकर फिल्म के गाने तक सभी कुछ चर्चा में बने हैं. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म ने 27वें बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है.
27वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|27वां दिन
|3.49 करोड़ (साढ़े 3 बजे तक)
|16 परसेंट
- फिल्म के सारे बॉक्स ऑफिस आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. 27वें दिन के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.
- फिल्म ने दुनियाभर में 1718.62 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.
- 26 दिनों में फिल्म ने नेट 1,088.62 करोड़ कमाए.
- वहीं ग्रॉस फिल्म ने 1303.37 करोड़ का कलेक्शन किया.
फिल्म ने तमिल भाषा में टोटल 18.93 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं तेलुगू में फिल्म ने 41.97 करोड़ का बिजनेस किया. कन्नड़ में फिल्म ने टोटल 3.41 करोड़ कमाए हैं. मलयालम में फिल्म ने टोटल 1.77 करोड़ कमाए हैं.
'धुरंधर 2' का डे वाइड कलेक्शन
|डेज
|बॉक्स ऑफिस
|पेड प्रिव्यू
|43 करोड़
|पहला दिन
|102.55 करोड़
|दूसरा दिन
|80.72 करोड़
|तीसरा दिन
|113 करोड़
|चौथा दिन
|114.85 करोड़
|पांचवां दिन
|65 करोड़
|छठा दिन
|56.60 करोड़
|सातवां दिन
|48.75 करोड़
|आठवां दिन
|49.70 करोड़
|नौवां दिन
|41.75 करोड़
|दसवां दिन
|62.85 करोड़
|11वां दिन
|68.10 करोड़
|12वां दिन
|25.30 करोड़
|13वां दिन
|27.25 करोड़
|14वां दिन
|20.10 करोड़
|15वां दिन
|18.30 करोड़
|16वां दिन
|21.55 करोड़
|17वां दिन
|25.65 करोड़
|18वां दिन
|28.25 करोड़
|19वां दिन
|10 करोड़
|20वां दिन
|10.10 करोड़
|21वां दिन
|7.90 करोड़
|22वां दिन
|7.15 करोड़
|23वां दिन
|7 करोड़
|24वां दिन
|13.50 करोड़
|25वां दिन
|14.50 करोड़
|26वां दिन
|5.20 करोड़
|टोटल
|1,088.62 करोड़
'धुरंधर 2' की बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. स्टोरी लाइन भी उन्होंने लिखी है और फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हुई है. पहले पार्ट में अक्षय खन्ना लाइमलाइट में रहे थे. वहीं दूसरे पार्ट में रणवीर सिंह छा गए. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, गौरव गेरा, राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आए हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था. वहीं दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज हुआ है.
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Source: IOCL