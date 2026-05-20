आदित्य धर निर्देशित धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस ऐसा जलजला बन गई है जो थमने का नाम नहीं ले रही है. इस फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया है कि कंटेंट में दम हो तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म रिलीज के दो महीने बाद भी कमाई कर रही है. हालांकि अब इसके कलेक्शन में काफी गिरावट आ चुकी है लेकिन लाखों कमाकर भी ये अपने कुल कलेक्शन में हर दिन इजाफा कर रही है. चलिए यहां जानते हैं धुरंधर 2 ने रिलीज के 62वें दिन कितनी कमाई की है?

धुरंधर 2 ने 62वें दिन कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 का क्रेज रिलीज के 60 दिन से ज्यादा होने के बाद भी दर्शकों के सिर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. इसी के साथ इस फिल्म को अब भी सिनेमाघरों में देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं. हैरानी की बात ये कि आज के समय में जब फिल्मों के एक दो हफ्ते तक टिकना भी बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल होता है तो वहीं ये फिल्म नौंवे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है और तमाम नई फिल्मों के ठेंगा दिखाते हुए कमाई कर रही है.. दिलचस्प बात ये है नौंवे मंगलवार यानी 62वें दिन इसके कलेक्शन में तेजी भी देखी गई.

बता दे कि सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर 2 ने 408 शो में 62वें दिन 22 लाख रुपये कमाए हैं. वहीं 61वें दिन इसने महज 15 लाख कमाए थे.

इसके साथ ही फिल्म का भारत में 62 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 1146.35 करोड़ हो गया है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 1371.95 करोड़ रुपये है.

वहीं ओवरसीज में फिल्म ने कुल 426.67 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसकी वर्ल्डवाइड कमाई अब 1798.62 करोड़ हो चुकी है.

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धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड 18 सौ करोड़ी बनने से कितनी दूर

धुरंधर 2 का जलवा 62 दिन बाद भी बरकरार है. वहीं अब ये वर्लडवाइड फिर से अपनी रिकॉ़र्ड बुक में एक मच अवेटेड उपलब्धि दर्ज करने की ओर बढ़ रही है. दरअसल ये फिल्म 18 सौ करोड़ी बनने से इंचभर दूर है. इस आंकड़े को छूने के लिए फिल्म के 1.3 करोड़ और कमाने होंगे. अगर दसवें वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आती है तो ये इस आंकड़े के छूकर इतिहास रच सकती है. देखने वाली बात होगी कि धुरंधर 2 ये मील का पत्थर पार कर पाती है या नहीं.

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