रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में रिलीज के लगभग दो महीने पूरे करने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है. यहां तक कि आदित्य धर द्वारा निर्देशित ये स्पाई ड्रामा फिल्म जल्द ही ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है. बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमाई कर रही है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 56वें दिन यानी 8वें बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

धुरंधर 2 ने घरेलू बाजार में 56वें दिन कितना किया कलेक्शन?

बता दें कि 'धुरंधर 2' आज, 14 मई 2026 से अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी. हालांकि, भारतीय दर्शकों को 'धुरंधर 2' के ओटीटी डेब्यू के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. इन सबके बीच, 'धुरंधर 2' ने 8वें बुधवार को यानी रिलीज के 56वें दिन अपने कुल कलेक्शन में 0.37 करोड़ रुपये जोड़े. इसी के साथ इसका भारत में 56 दिनों का नेट कलेक्शन अब 1144.21 करोड़ रुपये हो गया है.वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 1369.42 करोड़ रुपये हो गया है.

धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड 56 दिनों में कितनी कर डाली कमाई

फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की बात करे तो इसने विदेशों में रिलीज के 56वें ​​दिन 0.03 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इसक विदेशों में अब तक का कुल कलेक्शन 426.65 करोड़ रुपये है. वहीं भारत और ओवरसीज का कलेक्शन मिलाकर ‘धुरंधर 2’ का वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 1796.07 करोड़ रुपये हो गया है.

धुरंधर 2 क्या कर पाएगी 18सौ क्लब में एंट्री

धुरंधर ने रिलीज के 56दिनों में वर्ल्डवाइड 1796 करोड़ की कमाई कर डाली है. वहीं 18सौ करोड़ क्लब में एंट्री करने के लिए इसे बस अब 4 करोड़ और कमाने हैं. अगर ऐसा हो जाता है तो ये दंगल के बाद इस क्लब में एंट्री करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन जाएगी.

ये भी पढ़ें:-किंग खान की नई लग्जरी कार ने खींचा फैंस का ध्यान, मुंबई की सड़कों पर दिखी शानदार SUV, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

धुरंधर 2 वीक वाइज कलेक्शन



धुरंधर 2 का पहले हफ्ते का कलेक्शन - 674.17 करोड़ रुपये

दूसरे हफ्ते का कलेक्शन -263.65 करोड़ रुपये

तीसरे हफ्ते की कमाई – 110.60 करोड़ रुपये

चौथा हफ्ता- 54.70 करोड़ रुपये

पांचवां हफ्ता- 19.52 करोड़ रुपये

छठा हफ्ता – 12.45 करोड़ रुपये

सातवां हफ्ता – 5.58 करोड़ रुपये

51वां दिन (आठवां शुक्रवार)- 0.42 करोड़ रुपये

52वां दिन (आठवां शनिवार)- 0.90 करोड़ रुपये

53वां दिन (आठवां रविवार)- 1.10 करोड़ रुपये

54वां दिन (आठवां सोमवार)- 0.35 करोड़ रुपये

54वां दिन (आठवां मंगलवार)- 0.40 करोड़ रुपये

54वां दिन (आठवां बुधवार)-0.37 करोड़ रुपये

कुल- 1144.21 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें:-'मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, सलमान खान संग बॉन्डिंग पर कही ये बात