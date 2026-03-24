पहले मंडे टेस्ट में अव्वल रही 'धुरंधर 2', सलमान खान का तोड़ दिया ये इतना बड़ा रिकॉर्ड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 BO Day 5: पहले मंडे टेस्ट में 'धुरंधर 2' रही अव्वल, तोड़े सलमान खान-सनी देओल के रिकॉर्ड, 5 दिन में 500 करोड़ के हुई पार

Dhurandhar 2 BO Day 5: पहले मंडे टेस्ट में 'धुरंधर 2' रही अव्वल, तोड़े सलमान खान-सनी देओल के रिकॉर्ड, 5 दिन में 500 करोड़ के हुई पार

Dhurandhar 2 BO Day 5: ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. जहां ईद वीकेंड में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी तो वहीं पहले मंडे को भी इसने धुआंधार कारोबार किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Mar 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

‘धुरंधर: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है. यह फिल्म बॉलीवुड की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. सिर्फ पांच दिनों में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना धुआंधार कलेक्शन कर डाला है कि हर कोई हैरान है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर: द रिवेंज’ या ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी सोमवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर 2’ ने 5वें दिन कितना कलेक्शन किया है?
आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर पार्ट 2 ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के त्योहारों के मौके पर रिलीज हुई और इस रिलीज विंडो का इसने भरपूर फायदा उठाया है. ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ ने पेड प्रीव्यू में ही 43 करोड़ रुपये की कमाई कर दिखा दिया था कि ये फिल्म बेहद दमदार है और ये तूफान बनकर न केवल बॉक्स ऑफिस लूट लेगी बल्कि तमाम बड़े रिकॉर्ड को भी मिट्टी में मिला देगी.

 इसी के साथ 19 मार्च को, फिल्म की आधिकारिक रिलीज के दिन, आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये की कमाई कर सक्सेस की नई इबारत लिख दी. इसके बाद  शुक्रवार को फिल्म की कमाई में थोडी गिरावट भी आई और इसका कलेक्शन 80.72 करोड़ रुपये रहा, लेकिन वीकेंड में इसने तेजी से कमबैक किया और शनिवार को 113 करोड़ रुपये और रविवार को 114.85 करोड़ रुपये कमाकर इतिहास रच दिया.

  • अब सैकनिल्क के आंकडों के मुताबिक रिलीज के पांचवें दिन यानी पहले मंडे को इस फिल्म ने 43.1% ऑक्यूपेंसी के साथ 65 करोड़ की कमाई की.
  • जिसमें इस फिल्म ने अकेले हिंदी वर्जन से 60 करोड़ कमाए. वहीं कन्न्ड़ का कलेक्शन 0.15 करोड़, मलयालम की कमाई भी 0.15 करोड़, तमिल का कलेक्शन 1.20 करोड़ और तेलुगु वर्जन का कारोबार 3.50 करोड़ रुपये रहा.
  • इसी के साथ ‘धुरंधर 2’ का 5 दिनों का टोटल कलेक्शन 519.12 करोड़ रुपये हो गया है.

धुरंधर 2 बनी पहले मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
धुरंधर: द रिवेंज हर दिन बड़े-बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. रिलीज के पांचवें दिन यानी मंडे को इसने सभी भाषाओं को मिलाकर 65 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ इस फिल्म ने पहले मंडे टेस्ट में टॉप किया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इसने सलमान खान की टाइगर 3 (59.25 करोड़) से लेकर रणबीर कपूर की एनिमल (44.47 करोड़ रुपये) के परखच्चे उड़ा दिए.

पहले मंडे सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्में (कोईमोई के आंकड़े)

  • धुरंधर 2- 65 करोड़
  • टाइगर 3: 59.25 करोड़
  • एनिमल: 44.47 करोड़
  • बाहुबली 2 (हिंदी): 40.25 करोड़
  • गदर 2: 38.70 करोड़
  • टाइगर ज़िंदा है: 36.54 करोड़
Published at : 24 Mar 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 Dhurandhar The Revenge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 5: पहले मंडे टेस्ट में 'धुरंधर 2' रही अव्वल, तोड़े सलमान खान-सनी देओल के रिकॉर्ड, 5 दिन में 500 करोड़ के हुई पार
पहले मंडे टेस्ट में अव्वल रही 'धुरंधर 2', सलमान खान का तोड़ दिया ये इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
अक्षय कुमार ने की 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ, 'भूत बंगला' से किया कंपेयर
अक्षय कुमार ने की 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ, 'भूत बंगला' से किया कंपेयर
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Collection Live: 'धुरंधर 2' का सोमवार को भौकाल, पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर
Live: 'धुरंधर 2' का सोमवार को भौकाल, पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 5 Live: 'धुरंधर 2' ने पांचवें दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड, 500 करोड़ क्लब में एंट्री, 10.30 बजे तक 65 करोड़ हुआ कलेक्शन
'धुरंधर 2' ने पांचवें दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड, 500 करोड़ क्लब में एंट्री, 10.30 बजे तक 65 करोड़ हुआ कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज शुष्क रहेगा मौसम, दिन में खिली धूप से बढ़ेगा पारा, नोएडा से लखनऊ तक IMD ने दिया अपडेट
यूपी में आज शुष्क रहेगा मौसम, दिन में खिली धूप से बढ़ेगा पारा, नोएडा से लखनऊ तक IMD ने दिया अपडेट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'
वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा - 'उनका बल्ला चलता है तो...'
इंडिया
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Ustaad Bhagat Singh: पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
जनरल नॉलेज
Crude Oil Price: सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
ट्रेंडिंग
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
यूटिलिटी
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget