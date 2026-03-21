‘धुरंधर 2’ की बॉक्स ऑफिस पर आई सुनामी, 48 घंटों में 200 करोड़ के हुई पार

नजर और सब्र के साथ, रणवीर सिंह सबसे बड़े भारतीय स्टार बन गए है. ‘धुरंधर 2’ ने ‘धुरंधर’ की इस लाइन को सच साबित कर दिया है, "किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है, कि वो वक्त आने पर बदलती है." धुरंधर द रिवेंज पहले ही एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नए बेंच मार्क सेट किए हैं. फिल्म का इतना बज बना हुआ है कि पेड प्रीव्यू शोज के बाद जहां इसने ऐतिहासिक ओपनिंग की तो वहीं दूसरे दिन भी इसने बॉक्स ऑफिस लूट लिया और कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज के दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर 2’ ने दूसरे दिन कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह और आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर 2' सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ रही है, बल्कि यह अपने लीड एक्टर के करियर ग्राफ को भी फिर से लिख रही है. जहां ज्यादातर फिल्में अपने पूरे रन में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए संघर्ष करती हैं, वहीं 'धुरंधर 2' ने सिर्फ़ 48 घंटों में ही रणवीर सिंह के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है. इस फिल्म ने वो कर दिखाया है तो बड़े-बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं कर पाई हैं. इस फ़िल्म का नेट कलेक्शन 200 करोड़ के पार पहुंच गया है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो धुरंधर 2 ने पेड प्रीव्यू शो से 43 करोड़ रुपये बटोरे थे.

इसके बाद इसने पहले दिन 102.55 करोड़ का कलेक्शन किया.

वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के दूसरे दिन धुरंधर 2 ने 80.72 करोड़ कमाए हैं.

जिसमें हिंदी में इसने 78.94 करोड़ का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है.

इसके बाद इसने कन्नड़ में 0.03 करोड़, मलयालम में 0.01 करोड़, तमिल में 0.44 करोड़, तेलुगु में 1.30 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की पेड प्रीव्यू शो के कलेक्शन को मिलाकर कुल कमाई 226.27 करोड़ रुपये हो गई है.

धुरंधर 2 बनी रणवीर सिंह के करियर की चौथी सबसे बड़ी फिल्म

महज रिलीज के 48 घंटों के भीतर धुरंधर 2 ने इतिहास रच दिया है. इसने न केवल दो दिन में 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है बल्कि ये रणवीर सिहं की टॉप 5 फिल्मों में भी शामिल हो गई है. इसने बाजीराव मस्तानी के 184 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. वहीं अब इसकी निगाहें सिम्बा के 240.22 करोड़ के आंकड़े को पछाड़ना है जिसे ये शनिवार को पार कर लेगी और एक्टर की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.

रणवीर सिंह के करियर की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में (इंडिया नेट कलेक्शन)

धुरंधर: 894.49 करोड़

पद्मावत: 300.26 करोड़

सिम्बा: 240.22 करोड़

धुरंधर 2: 226.27 करोड़* (2 दिन में)

बाजीराव मस्तानी: 184 करोड़

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी: 153.30 करोड़

गली बॉय: 139.38 करोड़

राम लीला: 117.53 करोड़

83: 102 करोड़

दिल धड़कने दो: 76.88 करोड़

'धुरंधर 2' से क्या उम्मीद करें?

यह फ़िल्म अब ईद के वीकेंड में एंट्री कर रही है, जिससे इसकी कमाई में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. पहले दिन, फ़िल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की शानदार ओपनिंग की थी, और अब शनिवार और रविवार को भी ज़बरदस्त कमाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है. ट्रेड एक्सपर्ट का मानना ​​है कि यह फ़िल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में ही दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो सकती है.

'धुरंधर 2' के बारे में सब कुछ

इस फ़िल्म की कहानी और स्टार कास्ट में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, जो जासूस हमज़ा अली मज़ारी का किरदार निभा रहे हैं. इस फ़िल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. फ़िल्म में आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे. फिल्म की कहानी हमजा अली मजारी की लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने देश की सेवा के लिए पाकिस्तान में एक गुप्त और मुश्किल ज़िंदगी जीता है. यह एक एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी कमाई और बढ़ेगी.