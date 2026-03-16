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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Advance Booking: सस्ते में देखनी है 'धुरंधर 2'? जानें दिल्ली-नोएडा के किस थियेटर में टिकट के रेट हैं सबसे कम

Dhurandhar 2 Advance Booking: सस्ते में देखनी है 'धुरंधर 2'? जानें दिल्ली-नोएडा के किस थियेटर में टिकट के रेट हैं सबसे कम

Dhurandhar 2 Advance Booking Day 1 Collection: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का क्रेज रिलीज से पहले ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है जिसके चलते इसकी जबरदस्त एडवांस बुकिंग हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Mar 2026 04:15 PM (IST)
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रणवीर सिंह की फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इस साल की मच अवेटेड फ़िल्मों में से एक है. यह फ़िल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है और इसके पेड प्रीव्यू शो 18 मार्च को होगा. अपनी ऑफ़िशियल रिलीज़ से पहले ही, इस फ़िल्म धुरंधर 2 की जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है. दरअसल 'धुरंधर: द रिवेंज' ने जहां पेड प्रीव्यू के लिए बंपर प्री टिकट सेल की है तो वहीं अब देशभर में पहले दिन के लिए हो रही फुल फ्लैज्ड एडवांस बुकिंग में भी ये हर घंटे नोट छाप रही है. 

फिल्म के लिए क्रेज का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में धुरंधर 2 की रिलीज के पहले दिन के लिए लगभग सभी थिएटर्स में सुबह और दोपहर के शोज हाउसफुल हो चुके हैं. फिलहाल शाम और रात के शोज के लिए टिकटों की धड़ाधड़ सेल हो रही है. वहीं  इस फिल्म के टिकट के प्राइस कई जगहों पर 15 सौ से भी ज्यादा हैं. ऐसे में चलिए यहां हम आज आपको बताते दै कि दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है?

दिल्ली एनसीआर में कहां मिल रही धुरंधर 2 की सबसे सस्ती टिकट? 

  • बता दें कि बुक माई शो के मुताबिक दिल्ली के द्वारका में पीवीआर वेगाज में अब सुबह के शोज हाउसफुल हो चुके हैं, वहीं  200 रुपये की सबसे टिकट यहां दोपहर के शो 2.05 , 4.35 बजे, शाम के शोज 6.50 बजे और रात के शो 9.20 और 11.35 बजे के लिए अवेलेबल है.
  • वहीं सिनेपोलिस, पेसिफिक एसपी 2 दिल्ली में 200 रुपये की टिकट सुबह के शो 11.15 बजे से रात के शो 11.30 बजे तक के लिए अवेलेबल है.
  • पीवीआर सुपरप्लेस लॉजिस, नोएडा में सबसे सस्ती 200 रुपये की टिकट सुबह के शो से लेकर रात तक  के शोज के लिए अवेलेबल है.
  • गुरुग्राम पेप्सी पीवीआर एम्बियंस में भी सुबह से लेकर रात तक के शोज  200 रुपये की टिकट में अवेलेबल है.
  • पीवीआर सिलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली में भी 200 रुपये की टिकट में सुबह से लेकर रात तक के शोज अवेलेबल हैं.
  • इनके अलावा सिनेमपोलिस डीएलएफ एवेन्यू साकेत में शाम 5.40 बजे के शोज के लिए 200 रुपये की टिकट अवेलेबल है.


Dhurandhar 2 Advance Booking: सस्ते में देखनी है 'धुरंधर 2'? जानें दिल्ली-नोएडा के किस थियेटर में टिकट के रेट हैं सबसे कम

यहां भी मिल रही सबसे सस्ती टिकट
इनके अलावा आईएनओएक्स पैसेफिक मॉल जसोला, वेव नोएडा, आईएनओएक्स नेहरू प्लेस , सिनेपोलिस: यूनिटी वन मॉल रोहिणी, दिल्ली, सिनेपोलिस: वी3एस ईस्ट सेंटर न्यू सहित कई अन्य थिएटर्स में भी 200 रुपये में शाम और रात के शोज के लिए टिकट खरीदे जा सकते हैं.

धुरंधर 2 के बारे में
बता दें कि धुरंधर 2 आदित्य धर निर्देशित है और ये साल 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर की सीक्वल हैं. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन अपने दमदार किरदारों में कमबैक करते नजर आएंगे. ये फिल्म 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

Published at : 16 Mar 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar Box Office Collection Dhurandhar 2 Dhurandhar The Revenge
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