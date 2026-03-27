'धुरंधर' के बाद अब इस फिल्म से धमाल मचाएंगी सारा अर्जुन, इस बॉलीवुड एक्टर संग करेंगी रोमांस
Sara Arjun-Ishaan Khatter Film: सारा अर्जुन फिल्म 'धुरंधर' के बाद हर जगह छाई है. अब एक्ट्रेस एक बार फिर धमाल मचाने आ रही हैं. इस बार वो एक्टर ईशान खट्टर के साथ फिल्म में रोमांस करती नजर आएंगी.
एक्ट्रेस सारा अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है. फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद भी एक्ट्रेस अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. अब वो जल्द ही एक नई फिल्म में एक्टर ईशान खट्टर के साथ रोमांस करती नजर आएंगी.
ईशान खट्टर के साथ रोमांस करती नजर आएंगी सारा अर्जुन
सारा अर्जुन अब बॉलीवुड के हैंडसम स्टार ईशान खट्टर के साथ एक नए प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं. यह प्रोजेक्ट टाइगर बेबी के बैनर तले बन रहा है, जिसे अर्जुन वरैन सिंह डायरेक्ट करेंगे. इस नई जोड़ी की खबर से ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. दरअसल, इस फिल्म की चर्चा तब शुरू हुई जब हाल ही में शूटिंग के कुछ बिहाइंड द सीन फोटो सोशल मीडिया पर सामने आए.
उसी दौरान जोया अख्तर ने भी एक पोस्ट शेयर की. जोया अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रिप्ट की फोटो शेयर की, जिसका टाइटल 'A Perfect Match' था. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने दो नाम लिखे 'कबीर और नव्या' और साथ में लिखा 'स्टे ट्यून्ड'. इसके बाद सोशल मीडिया पर कयास लगाया जाने लगा कि कबीर और नव्या के किरदारों में ईशान खट्टर और सारा अर्जुन ही नजर आएंगे.
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वहीं ईशान खट्टर ने भी इंस्टाग्राम पर सारा अर्जुन के साथ एक पोस्ट शेयर की है. एक्टर मे कैप्शन में लिखा, 'Its a Match.' हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.
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बता दें, अर्जुन वरैन सिंह पहले भी टाइगर बेबी के साथ काम कर चुके हैं और जोया अख्तर व रीमा कागती के साथ उनकी अच्छी साझेदारी रही है. फिलहाल, इस प्रोजेक्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. लेकिन इतना तय है कि सारा अर्जुन अब सिर्फ ‘धुरंधर’ की सफलता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लगातार नए और बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ रही हैं.
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Source: IOCL