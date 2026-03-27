हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 एक्टर को पाकिस्तान से मिल रहे आई लव यूं के मैसेज, कहा- 14 सेकेंड के रोल ने स्टार बना दिया स्टार

Dhurandhar 2 एक्टर को पाकिस्तान से मिल रहे आई लव यूं के मैसेज, कहा- 14 सेकेंड के रोल ने स्टार बना दिया स्टार

Dhurandhar 2 Actor Vivek Sinha: फिल्म 'धुरंधर 2' के सभी किरदार इन दिनों छाए हुए हैं. हाल ही में फिल्म के एक्टर विवेक सिन्हा ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान से खूब प्यार मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने 1000 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म के सभी किरदार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में फिल्म के एक्टर विवेक सिन्हा ने बताया कि उन्हें दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. यहां तक कि उन्हें, पाकिस्तान से भी खूब प्यार मिल रहा है.

बता दें, विवेक सिन्हा ने 'धुरंधर 2' में जहूर मिस्त्री का किरदार निभाया है. वहीं उन्होंने हाल ही में जी न्यूज संग बातचीत में बताया कि भारत से उन्हें खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ पाकिस्तान से भी उन्हें कई मैसेज आ रहे हैं.

पाकिस्तान से मिल रहे प्यार भरे मैसेज
एक्टर ने बताया कि उनकी एक्टिंग और डायलॉग्स की वजह से कई लोगों ने उन्हें नफरत भरे मैसेज भेजे और कुछ लोगों ने प्यार भी दिया. उन्होंने कहा कि मेरे इंस्टाग्राम पर 2000 कमेंट्स पड़े हुए हैं. मैं इसे बहुत एंजॉय कर रहा हूं.

उन्होंने आगे कहा कि जहां कई लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ कमेंट्स काफी ज्यादा एक्सट्रीम भी होते हैं. कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान आकर मुझे मारेंगे… तो मुझे कहना पड़ा, भाई मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, बिजनौर के धामपुर से हूं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by vivek sinha (ज़हूर मिस्त्री) (@viveksinhaactor)

14 सेकेंड के रोल ने स्टार बना दिया
दिलचस्प बात ये है कि एक्टर को पाकिस्तान से भी खूब प्यार मिल रहा है. उन्होंने बताया, 'मुझे पाकिस्तान से भी कई मैसेज मिल रहे हैं. एक मैसेज आया, 'सर आई लव यूं , मैं पाकिस्तान से हूं.' एक्टर ने इस पर हंसते हुए जवाब दिया कि रुको हम बाद में बात करते हैं. उन्होने कहा, 'मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. ये मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था. उन 14 सेकंड के फुटेज ने मुझे एक स्टार जैसा महसूस कराया. इसे देखने के बाद लोगों का खून खौल रहा था.'

पर्सनल लाइफ पर की बात
एक्टर ने अपनी लाइफ के बारे में बात करते हुए बताया कि वो जब 6 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था. उनकी मां ने सिंगल पेरेंट के तौर पर उन्हें पाला और कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दी.

विवेक सिन्हा ने अपनी एक्टिंग की जर्नी के बारे में भी बताया कि उन्होंने कभी एक्टर बनने का नहीं सोचा था. पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी करने लगे थे, लेकिन तभी किसी ने विवेक सिन्हा को सलाह दी कि वो एक्टिंग में ट्राई करें. विवेक ने बताया कि उस वक्त वो ये भी नहीं जानते थे कि थिएटर होता क्या है. फिर उन्हें थिएटर में काम मिला. इसके बाद वो धीरे धीरें ग्रो करते गए. वहीं अब धुरंधर ने उन्हें और फेमस कर दिया.

और पढ़ें
Published at : 27 Mar 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar Dhurandhar The Revenge Vivek Sinha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 एक्टर को पाकिस्तान से मिल रहे आई लव यूं के मैसेज, कहा- 14 सेकेंड के रोल ने स्टार बना दिया स्टार
Dhurandhar 2 एक्टर को पाकिस्तान से मिल रहे आई लव यूं के मैसेज, कहा- 14 सेकेंड के रोल ने स्टार बना दिया स्टार
बॉलीवुड
Entertainment News Live Updates: 'धुरंधर 2' ने 8 दिनों में धड़ाधड़ तोड़े ये रिकॉर्ड, 'जवान' को रौंदा, 'गदर 2' का काम तमाम
LIVE: 'ये दहाड़ है नए हिंदुस्तान की...', 'धुरंधर 2' ने 8 दिनों में 1088 करोड़ कमा लिए, मेकर्स गदगद
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 9: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 5 बजे तक कलेक्शन 690 करोड़ के पार
Live: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 5 बजे तक कलेक्शन 690 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
बिहार
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज; देखें पूरी लिस्ट 
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
यूटिलिटी
ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा
ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा
फैशन
Lakme Fashion Week: लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!
लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget