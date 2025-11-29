बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. वे न केवल बॉलीवुड के हीमैन थे बल्कि वे कैमरे के पीछे भी एक सच्चे हीरो थे. अपने चार्म, गर्मजोशी और याददार प्रेजेंस लिए जाने जाने वाले धर्मेंद्र ने तमाम फिल्म मेकर्स और अभिनेताओं की चुपचाप मदद की थी. देओल परिवार के करीबी दोस्त, निर्देशक अनिल शर्मा ने हाल ही में बताया कि कैसे धर्मेंद्र की दयालुता और उदारता ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी थी.

धर्मेंद्र अक्सर देर रात पंजाबी फिल्मों की शूटिंग करते थे.

विक्की लालवानी से बात करते हुए, अनिल शर्मा ने कहा, "धरम जी ने हर व्यक्ति के साथ एक फिल्म की है, और उन्होंने हर तरह की फिल्में की हैं. उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की है. लोग उनसे अपनी पंजाबी फिल्मों के सीन रात 9 बजे के बाद शूट करने के लिए कहते थे, जब उनका शेड्यूल खत्म हो जाता था."

कई फिल्म निर्माताओं को किया था सपोर्ट

अनिल शर्मा ने याद करते हुए कहा, "वे कहते थे, 'पाजी, मेरा घर चल जाएगा, मेरी पिक्चर बिक जाएगी.' धरम जी वे सभी फिल्में मुफ्त में करते थे, और वह उनसे कहते थे कि जहां भी उनकी शूटिंग हो, वहां आएं और उनके साथ कुछ घंटे काम करें।"

निर्देशक ने घर पर धर्मेंद्र के आखिरी दिनों को याद किया

अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के आखिरी पलों को भी याद करते हुए कहा, "मैं उनके घर गया था. वह ठीक हो गए थे. वह अपनी आंखें खोलते थे और अपने हाथ भी हिलाते थे. वह ठीक हो रहे थे, और डॉक्टर कह रहे थे कि धरम जी बहुत मजबूत आदमी हैं." उन्होंने आगे कहा, "डॉक्टरों ने हमें भरोसा दिया था कि वह ठीक हो जाएंगे, और अस्पताल में भी, ऐसा लग रहा था कि वह ठीक हो जाएंगे. लेकिन उम्र अपने साइन दिखाती है, और आप इससे लड़ नहीं सकते. सभी को उम्मीद थी और हम सभी ने सोचा था कि हम 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाएंगे."

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा के बारे में

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा 27 नवंबर को हुई थी. परिवार द्वारा जारी एक पोस्टर में, इस इवेंट को 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' कहा गया था और इसमें धर्मेंद्र की यंग एज की एक तस्वीर थी. इस प्रेयर मीट दिवंगत अभिनेता को कई जनरेशन की हस्तियां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थीं. रेखा, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, सलमान खान, शाहरुख खान, शबाना आज़मी, जैकी श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुनील शेट्टी, अमीषा पटेल, फरदीन खान, निमरत कौर, सोनू सूद, अनु मलिक, सुभाष घई, अब्बास-मस्तान और अनिल शर्मा जैसे सितारे देओल परिवार को सपोर्ट करने क लिए प्रेयर मीट मे पहुंचे थे.