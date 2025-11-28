बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्टर के निधन से सिर्फ उनके परिवार ही नहीं बल्कि फैंस और पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है. हाल ही में धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर उनकी एक प्रार्थना सभा रखी. जिसमें कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. इस सभा में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी पहुंची थी. जिन्होंने अब हेमा मालिनी के घर कैसा माहौल था. इसका खुलासा किया.

धर्मेंद्र के निधन के बाद कैसी है हेमा की हालत?

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सुनीता आहूजा ने हेमा मालिनी के घर रखी इस प्रेयर मीट के बारे में बात की. उन्होंने बताया, "हेमा जी ने इस सभा में गीता का पाठ और भजन रखवाए थे. हम सभी ने भजन सुने थे. इस दौरान मैं खुद को रोक नहीं पाई और हेमा जी के सामने ही रोने लगी.’ जब सुनीता से हेमा मालिनी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "क्या ही कहें, ये बहुत बड़ा नुकसान था. धरम जी लेजेंड हैं, वो मेरे बचपन के क्रश थे, मैं इस समय में टूट गई हूं. लेकिन हेमा मालिनी ने खुद को बहुत मजबूत किया हुआ है.’

View this post on Instagram A post shared by Subhash Maharia (@subhashmahariasikar)

धरम जी के साथ काम करना बहुत खास था - सुनीता

सुनीता आहूजा ने आगे कहा, "मैंने एक शो में धरम जी के साथ 'छलकाए जाम' पर परफॉर्म किया था. वो पल मेरे लिए बहुत खास था. मैंने उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाई थी. क्योंकि उस दिन मुंबई में नहीं थी, कहीं बाहर गई थी. बता दें कि धर्मेंद्र का निधन उनके मुंबई वाले घर में ही हुआ था.उसी दिन एक्टर का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. इसमें सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े सितारे शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें -

डेटिंग की खबरों के बीच धनुष के ‘रांझणा’ लुक पर दिल हारी मृणाल ठाकुर, तस्वीरों पर किया ये प्यारा सा कमेंट