हाल ही में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे हैं और घर पर ही उनका इलाज और रिकवरी जारी है. वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड के हीमैन की सेहत में अब पहले सुधार है और इसीलिए हेमा मालिनी और उनका परिवार दिग्गज अभिनेता का 90वां जन्मदिन मनाने की प्लानिंग कररहा है.

धर्मेंद्र का 90वां बर्थडे मनाने की प्लानिंग कर रहा परिवार?

दरअसल शनिवार को बॉलीवुड हंगामा की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि बॉलीवुड के ही-मैन की सेहत अब पहले से काफी बेहतर है. रिपोर्ट के हवाले से एक सूत्र ने दावा किया, "अगर ईश्वर की इच्छा हुई, तो हम अगले महीने दो जन्मदिन मनाएंगे धरमजी का और ईशा का." बता दें कि धर्मेंद्र 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाएंगे. वहीं, उनकी बेटी ईशा देओल का 2 नवंबर को बर्थडे था लेकिन पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने तब अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था और वे अपने पिता के ठीक होने का इंतज़ार कर रही हैं.

धर्मेंद्र के निधन की फैल गई थीं अफवाहें

बता दें कि धर्मेंद्र को हाल ही में तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 12 नवंबर को छुट्टी मिलने से पहले उन्होंने कई दिनों तक इलाज करवाया. अस्पताल में रहने के दौरान उनके निधन की भी झूठी अफवाहें फैल गई थी. जिसके कारण उनकी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने 11 नवंबर को पब्लिकली स्टेटमेंट जारी कर पुष्टि की कि वह जीवित हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

मंगलवार सुबह 7:30 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, देओल परिवार ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर प्राइवेसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट की थी और वेलविशर्स को उनके सपोर्ट के लिए थैंक्यू किया था. बयान में कहा गया था, "मिस्टर धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही अपना इलाज जारी रखेंगे. हम मीडिया और आम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे आगे कोई भी अटकलबाज़ी न करें और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें. हम उनके जल्द ठीक होने, अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं. प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करें क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं."





