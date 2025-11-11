(Source: Poll of Polls)
देओल परिवार ने धर्मेंद्र से अस्पताल में स्टार्स के मिलने पर लगाई रोक, चौंकाने वाली है वजह
Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की फैमिली ने बॉलीवुड सितारों को लेकर कहा कि वो अस्पताल में एक्टर से मिलने ना आए. जानिए क्या है वजह
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं. बीते दिन उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था. क्योंकि एक्टर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. जैसे ही ये खबर सामने आई सलमान से लेकर गोविंदा तक कई बड़े सितारे एक्टर से मिलने अस्पताल पहुंच थे. लेकिन आज देओल परिवार ने स्टार्स को अस्पताल में आने से मना कर दिया है. जानिए क्या है इसकी वजह...
देओल परिवार ने स्टार्स को अस्पताल में आने से किया मना
दरअसल 11 नवंबर की सुबह ये खबरें सामने आने लगी थी कि धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. जैसे ही खबर फैली उनके फैंस सदमे में आ गए. धर्मेंद्र के निधन की फेक खबरें देखकर एक्टर का परिवार बुरी तरह से भड़क गया. धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की और इन खबरों को खंडन किया. वहीं अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आज सनी देओल के परिवार ने स्टार्स को अस्पताल में आने से मना किया है. ताकि किसी भी तरह का पैनिक ना हो.
कैसी है धर्मेंद्र की हालत?
बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से धर्मेंद्र की तबीयत ठीक नहीं चल रही. कुछ दिन पहले एक्टर का पूरा चेकअप भी किया गया था. फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. एक्टर की हेल्थ अपडेट देते हुए सनी देओल, हेमा मालिनी और ईशा देओल ने बताया कि वो अब पहले से काफी ठीक हैं और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं. इस मुश्किल घड़ी में पूरा देओल एकसाथ हो गया है. अस्पताल में हर वक्त वो धर्मेंद्र के साथ मौजूद हैं. बॉबी देओल अपनी एक फिल्म का शूट छोड़कर आनन-फानन में पिता से मिलने पहुंचे थे. देओल परिवार के अलावा सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, गोविंदा और अमीषा पटेल जैसे सितारे भी धर्मेंद्र से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे.
