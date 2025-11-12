89 वर्षीय दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. डॉक्टरों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की, उन्होंने कहा कि उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल सहित उनके परिवार ने अभिनेता को घर ले जाने का फैसला किया है और उनका इलाज और रिकवरी अब घर पर ही जारी रहेगी. वहीं इस बीच दिग्गज अभिनेता के परिवार ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर धर्मेंद के अस्पताल से छुट्टी मिलने की पुष्टि की है.

धर्मेंद्र के परिवार ने जारी की ऑफिशियल स्टेटमेंट

धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बुधवार, 12 नवंबर की सुबह परिवार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की. जिसमें कहा गया है, “ मिस्टर धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही अपनी रिकवरी जारी रखेंगे. हम मीडिया और आम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे आगे कोई भी अटकलबाज़ी न करें और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें. हम उनके जल्द स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं. प्लीज उनका सम्मान करें क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं. “

डॉक्टर ने क्या कहा?

वहीं धर्मेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतित समदानी ने मीडिया को बताया, "धर्मेंद्र जी को सुबह करीब साढ़े सात बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा क्योंकि परिवार ने उन्हें घर पर ही इलाज देने का फैसला किया है."

बॉबी देओल धर्मेंद्र को लेकर पहुंचे घर

बता दे कि बुधवार सुबह बॉबी देओल ब्रीच कैंडी अस्पताल से धर्मेंद्र को एंबुलेंस में लेकर घर के लिए रवाना हुए थे. हॉस्पिटल से एंबुलेंस के निकलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

धर्मेंद्र की हेल्थ के बारे में

मंगलवार सुबह, ऐसी अफ़वाहें फैलने लगीं कि धर्मेंद्र का अस्पताल में निधन हो गया है. हालांकि, उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल सहित परिवार ने सोशल मीडिया पर इन झूठी खबरों का खंडन किया और फैंस को आश्वस्त किया कि दिग्गज अभिनेता जिंदा हैं और उन पर इलाज का असर हो रहा है. उन्होंने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, बता दें कि धर्मेंद्र को इसी हफ़्ते की शुरुआत में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.