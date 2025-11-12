लगता है बॉलीवुड को किसी की बुरी नजर लग रही है. जहां पिछले महीने असरानी, पंकज धीर और सतीश कौशिक सहित कई सितारों के निधन की खबरें आईं तो वहीं नबंर में भी बॉलीवुड से बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है. हाल ही में सुजैन खान की मां और संजय खान की पत्नी जरीन खान का निधन हुआ है. फिर धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब गोविंदा की तबीयत बिगड़ने की खबरों ने लोगों को हैरान कर दिया है.

बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा

बता दें कि 10 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा को अस्पताल में भर्ती कराना प़ड़ा था. अब बीती रात अचानक बेहोश हो जाने की वजह से गोविंदा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है. इन सबके बीच बॉलीवुड के सभी इवेंट्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं. यहां 10 प्वाइंट में जानें बॉलीवुड में क्यों सन्नाटा पसरा हुआ है?

1-अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र- बता दें कि धर्मेंद्र कई दिन से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. दिग्गज अभिनेता की हेल्थ सो लेकर पूरा बॉलीवुड परेशान है. हालांकि धर्मेंद्र को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. परिवार ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि एक्टर का अब घर पर ही इलाज होगा.

2-गोविंदा हुए अस्पताल में एडमिट- बुधवार सुबह खबर आई कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा मंगलवार की रात अचानक बेहोश हो गए थे जिसके बाद रात तकरीबन एक बजे उन्हें मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस खबर ने भी बॉलीवुड सहित तमाम फैंस को परेशान कर दिया.

3- फिलहाल गोविंदा के डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल एक्टर की हालत ठीक है.

4-प्रेम चोपड़ा भी अस्पताल में भर्ती- प्रेम चोपड़ा की भी तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. फैंस दिग्गज अभिनेता के स्वाथ्य को लेकर काफी परेशान हैं और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं.

5- हालांकि बाद में उनके दामाद विकास भल्ला ने मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में बताया कि प्रेम चोपड़ा एकदम ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है. और रूटीन चेकअप के लिए वे अस्पताल में भर्ती हुए थे.

6-धुरंधर इवेंट कैंसिल- वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट और धर्मेंद्र की गंभीर हालत की खबरों के बाद बुधवार सुबह होने वाला धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च रद्द कर दिया गया.

7-रणवीर सिंह ने कहा कि यह लाल किला विस्फोट के पीड़ितों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए था, लेकिन मीडिया को पहले दिए गए एक नोट में यह भी बताया गया था कि धर्मेंद्र की खराब सेहत भी ट्रेलर लॉन्च कैंसिल करने की वजह थी.

8-फिल्म 'तेरे इश्क में' का एल्बम लॉन्च कैंसिल- आनंद एल. राय की धनुष और कृति सनोन अभिनीत फिल्म 'तेरे इश्क में' का एल्बम लॉन्च भी रद्द कर दिया गया.

9-ये इवेंट 11 नवंबर को दिल्ली में होना था और इसमें ए.आर. रहमान के साथ-साथ कलाकारों और क्रू के शामिल होने की उम्मीद थी. तैयारियाँ पहले ही पूरी हो चुकी थीं, लेकिन निर्माताओं ने सम्मान और सावधानी बरतते हुए इसे कैंसिल कर दिया.

10-दिल्ली क्राइम 3 की स्क्रीनिंग रद्द- इस बीच, अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने फैंस को इंफॉर्म किया कि दिल्ली क्राइम 3 की स्क्रीनिंग भी रद्द कर दी गई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर यह अपडेट शेयर करते हुए लिखा, "दिल्ली में हुई दुखद घटना और धर्मेंद्र जी की हेल्थ को देखते हुए, हमने दिल्ली क्राइम सीज़न 3 की स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी है."