बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे हैं. उन्होंने 89 साल की उम्र में अपने घर पर आखिरी सांस ली है. धर्मेंद्र के निधन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है. बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं. फिल्ममेकर करण जौहर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है. धर्मेंद्र आखिरी बार करण जौहर की ही फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए थे.

करण जौहर ने दी श्रद्धांजलि

करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है. उन्होंने लंबा-चौड़ा पोस्ट दिखा है. करण जौहर ने लिखा- यह एक ERA का अंत है. एक बहुत बड़ा मेगा स्टार मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का रूप, बहुत हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस. वह इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे. सिनेमा के इतिहास के पन्नों में एक खास और शानदार पहचान लेकिन सबसे ज़्यादा वह एक सबसे अच्छे इंसान थे. हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था. उनके पास सबके लिए बहुत सारा प्यार और पॉजिटिविटी थी. उनका आशीर्वाद, उनका गले लगना और उनका ज़बरदस्त प्यार शब्दों से ज़्यादा याद आएगा. आज हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खालीपन है. एक ऐसी जगह जिसे कोई कभी नहीं भर सकता. हमेशा सिर्फ और सिर्फ DHARAMJ ही रहेंगे. हम आपसे प्यार करते हैं सर. हम आपको बहुत याद करेंगे. आज आसमान धन्य है, आपके साथ काम करना हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा और मेरा दिल सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ कहता है... अभी ना जाओ छोड़ के... के दिल अभी भरा नहीं. ओम शांति.

अली गोनी ने जताया शोक

टीवी एक्टर अली गोनी ने धर्मेंद्र के साथ फोटोज शेयर करके श्रद्धांजलि दी है. अली मे फोटोज शेयर करते हुए लिखा-ऐसा लगता है जैसे देश ने आज अपने बचपन का एक हिस्सा खो दिया है. रेस्ट इन पीस, धर्मेंद्र जी… आपकी मौजूदगी हमेशा घर जैसी महसूस होगी.

अजय देवगन का टूटा दिल

अजय देवगन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने लिखा- धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया. उनके प्यार, दरियादिली और मौजूदगी ने कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया. इंडस्ट्री ने एक लेजेंड खो दिया है और हमने एक ऐसा इंसान खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया. रेस्ट इन पीस, धरम जी. ओम शांति.





करीना कपूर ने शेयर किया पोस्ट

करीना कपूर ने अपने दादा राज कपूर के साथ धर्मेंद्र की फोटो शेयर की है. करीना ने धर्मेंद्र की ढेर सारी फोटोज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की हैं.



